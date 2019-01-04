Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor'un Antalya Kampı

Atiker Konyaspor'un Antalya Kampı

1 saat önce

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü.

Atiker Konyaspor'un Antalya Kampı, System.String[]
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde çalıştı.

Salonda kuvvet ve core çalışmasıyla başlayana idman, daha sonra sahada ısınma hareketleriyle devam etti.

Açma germe hareketleriyle tamamlanan antrenmanda futbolculara, "yo-yo" testi uygulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:23 Kaynak: AA

serik, Antalya, Atiker Konyaspor, Spor
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