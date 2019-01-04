Atiker Konyaspor'un Antalya Kampı
57 dakika önce
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü.
Atiker Konyaspor
, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya
'da sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Serik ilçesine bağlı Belek
Turizm Merkezi'nde kamp yapan yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde çalıştı.
Salonda kuvvet ve core çalışmasıyla başlayana idman, daha sonra sahada ısınma hareketleriyle devam etti.
Açma germe hareketleriyle tamamlanan antrenmanda futbolculara, "yo-yo" testi uygulandı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:44 Kaynak: AA
Var Hakemlere Ek Gelir Oldu
Sivasspor'dan Transfer Edilen Robinho, Başakşehir'le Yarın Sözleşme İmzalıyor
Göztepe'de Yasin'in Satılma İhtimali, Taraftarları İkiye Böldü
Çılgın Aşığın Silahlı İntihar Girişimi, Özel Harekat Polisini Alarma Geçirdi