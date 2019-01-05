Atiker Konyaspor'un Devre Arası Kampı
1 saat önce
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.
Atiker Konyaspor
, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya
'da sürdürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Serik ilçesine bağlı Belek
Turizm Merkezi'nde kampta bulunan yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde çalıştı.
Salonda kuvvet ve "core" çalışmasıyla başlayan idman, daha sonra sahada koşu ve 5'e 3 pas organizasyonuyla devam etti.
Antrenman, oyuncuların 2'ye 1 ve 3'e 2 savunma-hücum organizasyon çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Öte yandan, tedavisine devam edilen Uğur Demirok
da antrenmanda yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:25 Kaynak: AA
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