Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor'un Devre Arası Kampı

Atiker Konyaspor'un Devre Arası Kampı

1 saat önce

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.

Atiker Konyaspor'un Devre Arası Kampı, System.String[]
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kampta bulunan yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde çalıştı.

Salonda kuvvet ve "core" çalışmasıyla başlayan idman, daha sonra sahada koşu ve 5'e 3 pas organizasyonuyla devam etti.

Antrenman, oyuncuların 2'ye 1 ve 3'e 2 savunma-hücum organizasyon çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Öte yandan, tedavisine devam edilen Uğur Demirok da antrenmanda yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:25 Kaynak: AA

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