Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor'un Devre Arası Kampı Başladı

Atiker Konyaspor'un Devre Arası Kampı Başladı

37 dakika önce

Atiker Konyaspor'un devre arası kampı başladı.

Atiker Konyaspor'un Devre Arası Kampı Başladı, System.String[]
Atiker Konyaspor'un devre arası kampı başladı. Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 Sezonu'nun ilk yarısını 25 puanla 8. sırada tamamlayan Atiker Konyaspor'da 9 günlük izin sona ererken, devre arası Antalya Belek kampı akşam saatlerinde yapılan antrenmanla başladı. Sağanak yağmur altında Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenmana tedavisine devam edilen Uğur Demirok, bu gece kampa katılacak Paolo Hurtado katılmazken, U21 takımından Erdon Daci'nin yanı sıra Ferhat Öztorun ve Fallou Diagne'de takımla çalıştı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanın top bölümünde yer almayan Selim Ay, Deni Milosevic ve Yevhen Opanasenko atletik performans antrenörü ve fizyoterapist yönetiminde ayrı çalıştı. Oyuncular 5'e 3 ve pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:56 Kaynak: İHA

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