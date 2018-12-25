Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor'un Kampı 3 Ocak'ta Başlayacak

Atiker Konyaspor'un Kampı 3 Ocak'ta Başlayacak

3 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un devre arası kampı 3 Ocak'ta Antalya'da başlayacak.

Atiker Konyaspor'un Kampı 3 Ocak'ta Başlayacak, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un devre arası kampı 3 Ocak'ta Antalya'da başlayacak.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, dünkü Akhisarspor karşılaşmasının ardından oyunculara 2 Ocak Çarşamba gününe kadar izin verildiği belirtildi.

Açıklamada, takımın 3 Ocak Perşembe günü Antalya'nın Serik ilçesinde bir otelde kampa gireceği kaydedildi.

Atiker Konyaspor'un kamp süresinin, sezonun 18. haftasında deplasmanda oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının tarihinin açıklanmasıyla kesinlik kazanacağı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:32 Kaynak: AA

Spor
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