Son Dakika Haberleri: Atiker Konyasporlu Futbolcular Şivlilik Dağıttı

Atiker Konyasporlu Futbolcular Şivlilik Dağıttı

7 dakika önce

Atiker Konyasporlu futbolcular, mübarek üç ayların başlangıcı nedeniyle Konya'da kutlanan Şivlilik etkinliğinde çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Atiker Konyasporlu Futbolcular Şivlilik Dağıttı, System.String[]
Atiker Konyasporlu futbolcular, mübarek üç ayların başlangıcı nedeniyle Konya'da kutlanan Şivlilik etkinliğinde çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Atiker Konyaspor'un her sene geleneksel olarak düzenlediği Şivlilik etkinliği bu yıl Karatay Çocuk Evleri'nde yapıldı. Karatay Kaymakamı Selim Parlar ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilal Erdoğan'ın ardından konuşan Konyaspor Başkan Yardımcısı Okay Tınkır, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar sosyal projeler içerisinde hep yer aldık, inşallah bundan sonra da bu sosyal projelerde yer almaya devam edeceğiz. Konyaspor ailesi gün geçtikçe büyüyor hem sportif anlamda hem de sosyal projeler anlamında. İnşallah bundan sonra tek temennimiz Konyaspor'un daha büyüyerek daha güzel adımlarla ilerleyen senelerde Süper Lig şampiyonu olarak siz Konyalı sporseverlere ve Konyalı hemşehrilerimize bu duyguyu da tattırmak olacaktır" dedi.

Konuşmanın ardından protokol ve futbolculardan Ali Çamdalı ile Petar Filipovic, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Çocuklar günün anısına futbolcularla hatıra fotoğrafı çekinip forma imzalattı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:58 Kaynak: İHA

Spor
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