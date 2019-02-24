Atıklar ekonomiye kazandırılıyor
9 dakika önce
Bursa'da iri hacimli atıkların geri kazanımı ve yeniden kullanımına yönelik fizibilite raporunun hazırlanmasına yönelik protokol, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim arasında imzalandı.
Bursa'da iri hacimli atıkların geri kazanımı ve yeniden kullanımına yönelik fizibilite raporunun hazırlanmasına yönelik protokol, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim arasında imzalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:15
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