Son Dakika Haberleri: Atıklar ekonomiye kazandırılıyor

Atıklar ekonomiye kazandırılıyor

9 dakika önce

Bursa'da iri hacimli atıkların geri kazanımı ve yeniden kullanımına yönelik fizibilite raporunun hazırlanmasına yönelik protokol, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim arasında imzalandı.

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Bursa'da iri hacimli atıkların geri kazanımı ve yeniden kullanımına yönelik fizibilite raporunun hazırlanmasına yönelik protokol, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim arasında imzalandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:15 

Alinur Aktaş, Bursa, Ekonomi
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