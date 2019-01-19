Atıklar Hediyelik Eşyaya Dönüşüyor
48 dakika önce
Kavak'ta atık malzemelerden hediyelik eşyalar yapılıyor.
Kavak'ta atık malzemelerden hediyelik eşyalar yapılıyor.
Kavak Öğretmenevi Müdürü Ali Soylu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmenevi yemekhanesinde atık malzemelerin ayrıştırılmış kutulara konulduğunu söyledi.
Gece bekçileri Nadir Öksüz'ün plastik şişe, bardak, çatal, kaşık gibi atık malzemelerden çeşitli hediyelik eşya yapmaya başladığını belirten Soylu, "Güzel de . Atık malzemelerden yaptığı hediyelik eşyalar için sergi düzenleyeceğiz. Şimdiden bu eşyaları görenler satın almak istiyor." dedi.
Öksüz de yeteneklerimi kullanarak atık malzemelerden saat, resimlik, abajur gibi hediyelik eşyalar yaptığını anlatarak, "Öğretmenevine gelenlerden hediyelik eşya teklifleri de geliyor. Talep halinde ve kurum amirinin de uygun görmesiyle atık malzemelerin hediyelik eşyaya dönüşümü konusunda eğitmen olarak görev yapabilirim." ifadesini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:05 Kaynak: AA
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