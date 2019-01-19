Son Dakika Haberleri: Atıklar Hediyelik Eşyaya Dönüşüyor

Atıklar Hediyelik Eşyaya Dönüşüyor

48 dakika önce

Kavak'ta atık malzemelerden hediyelik eşyalar yapılıyor.

Atıklar Hediyelik Eşyaya Dönüşüyor, System.String[]
Kavak'ta atık malzemelerden hediyelik eşyalar yapılıyor.


Kavak Öğretmenevi Müdürü Ali Soylu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmenevi yemekhanesinde atık malzemelerin ayrıştırılmış kutulara konulduğunu söyledi.

Gece bekçileri Nadir Öksüz'ün plastik şişe, bardak, çatal, kaşık gibi atık malzemelerden çeşitli hediyelik eşya yapmaya başladığını belirten Soylu, "Güzel de . Atık malzemelerden yaptığı hediyelik eşyalar için sergi düzenleyeceğiz. Şimdiden bu eşyaları görenler satın almak istiyor." dedi.

Öksüz de yeteneklerimi kullanarak atık malzemelerden saat, resimlik, abajur gibi hediyelik eşyalar yaptığını anlatarak, "Öğretmenevine gelenlerden hediyelik eşya teklifleri de geliyor. Talep halinde ve kurum amirinin de uygun görmesiyle atık malzemelerin hediyelik eşyaya dönüşümü konusunda eğitmen olarak görev yapabilirim." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:05 Kaynak: AA

Ali Soylu, Kavak, Güncel
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