Atıklar, Kadınların Elinde Ürüne Dönüşüyor

Diyarbakır'da, "Sıfır atıkta biz de varız" diyen ev hanımları, kullanılmayan eşyaları yeni ürünlere dönüştürüyor.

Diyarbakır'da, "Sıfır atıkta biz de varız" diyen ev hanımları, kullanılmayan eşyaları yeni ürünlere dönüştürüyor.



Bağlar Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi (ADEM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi"ne "Kadın isterse değişir her şey" sloganıyla başlattığı çalışmayla dahil oldu.



Bu kapsamda ADEM'deki eğitimlere katılan kadınlar, eski pantolondan çanta, şaldan yelek, perdeden elbise, kanepe örtüsünden cüzdan, atkı ve bereden ise oyuncak bebek üretti.



ADEM Koordinatörü Arzu Çetin AA muhabirine yaptığı açıklamada, atölyede sadece dikiş öğretimi yapmadıklarını aynı zamanda eski malzemeleri yeni ürünlere dönüştürmeyi öğrettiklerini dile getirdi.



Çalışma sayesinde, piyasada onlarca ve yüzlerce liraya satılan ürünleri, dönüştürdükleri atıl malzemelerden elde ettiklerini belirten Çetin, "Gayemiz sıfır atık. Evdeki eski eşyalarımızı getirip değerlendiriyoruz. Bu şekilde hem ev ekonomimize hem de ülke ekonomimize katma değer sağlıyoruz. 'Kadın isterse değişir her şey' sloganıyla hareket ediyoruz. Sıfır Atık Projesi'nde ev hanımları olarak Emine Erdoğan'a destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.



Giyim atölyesi usta öğreticisi Güler Yıldız, gayelerinin aile ekonomisine katkı sağlamak ve Sıfır Atık Projesi'ne katkı sunmak olduğunu vurgulayarak, bu kapsamda dönüşüm çalışması uyguladıklarını aktardı.



Evlerindeki işe yaramayan eşyalarını getirip bunları dönüşümde kullanmak isteyen kadınlara fikir verdiklerini söyleyen Yıldız, "Eski kanaviçe, dantel, kot pantolon, polar, eşarp gibi tüm ürünleri değerlendiriyoruz. Ev hanımlarının aile ekonomisine katkıda bulunmasını istiyoruz. Onlar aile ekonomisine katkıda bulundukça ülke ekonomisine de katkıda bulunmuş oluyorlar. " dedi.



"Eve katkım oluyor"



Kursiyerlerden 4 çocuk annesi Nevrize Aydoğan, eski etamin, dantel ve nakışları da kullanarak dönüştürdükleri malzemelerle çocuklarının çeyizlerini hazırladığını dile getirdi.



Yaptığı ürünleri çevresinde sattığını kaydeden Aydoğan, "Hem çocuklara hem de eve katkım oluyor. İsteyenlere ücreti karşılığında dikiyorum. Benim için de harçlık da oluyor. Mesela komşum eski çarşafını getiriyor onu seccadeye dönüştürüyorum. Hem ona hem de bana faydası oluyor." diye konuştu.



Kursiyerlerden 3 çocuk annesi Menekşe Kutlay da hem bir uğraş edinmek hem de aile bütçesine katkı sağlamak için kursa katıldığını söyledi.



Evdeki eski eşyaların çöpe atılmasını önlemek için burada değerlendirdiklerini aktaran Kutlay, "Evdeki eski kot pantolonlardan mutfak önlüğü yaptık. Hocamız gösterdi ve değerlendirdik. Eski çarşaftan da önlüğün kenar süslerini yaptık. Güzel bir mutfak önlüğü ortaya çıktı. Sıfır atık annelerimizden, anneannelerimizden gelen davranış aslında, eski eşyaları atmıyorlardı. Onlar da bizim için güzel bir örnek oldu." ifadelerini kullandı.



Kullanılmayan eski malzemeleri yeniden değerlendirdiklerini belirten Kübra Çiftçi Akdemir ise, "Anneme eski 30 yıllık perdesini kullanmak istediğimi söyledim. Hocamız da bundan bir pike yapabileceğimizi aktardı. Ardından bunu pikeye dönüştürdük. Bunu almaya kalksam 400 lira tutardı ama biz gayet az maliyetli bir şekilde yaptık. Perdeyi evden getirdim ve kumaşa 50 lira verdik." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Anket Sonuçları, Bir Koşul Dışında Seçmenin Tavrını Etkilemiyor

Genç Doktor, Sokak Ortasında İnsanlığın Ölmediğini Gösterdi

2019 Oscar Ödülleri Töreni'nde, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü Olivia Colman Aldı

Eskort Sitesinden Tanıştığı Kadına 4 Bin TL Kaptırdı