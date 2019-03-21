Son Dakika Haberleri: Atıklar Kadınların Hünerli Ellerinde Yeni Ürüne Dönüşüyor

Atıklar Kadınların Hünerli Ellerinde Yeni Ürüne Dönüşüyor

53 dakika önce

Hatay'da Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR iş birliğiyle açılan "Ev Tekstilleri Hazırlama" kursuna katılan 17 kadın kursiyer, aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Atıklar Kadınların Hünerli Ellerinde Yeni Ürüne Dönüşüyor, System.String[]
Hatay'da Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR iş birliğiyle açılan "Ev Tekstilleri Hazırlama" kursuna katılan 17 kadın kursiyer, aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Kurs öğretmeni Serap Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dikiş öğretimi yapmadıklarını aynı zamanda eski malzemeleri yeni ürünlere dönüştürmeyi öğrettiklerini söyledi.

Kadınların evlerinde kullanmadıkları ve çöpe atmayı düşündükleri eski giysiler, kanepe örtüleri, çuval ve perdeleri kursa getirdiklerini ifade eden Oğuz, "Burada daha önceden kullanılmış olup şu anda amacına hizmet etmeyen ürünleri başka bir amaca hizmet etmesi için dönüştürmeye çalışıyoruz. 'Ne kadar az atık olursa bizim için o kadar iyidir' diye düşünüp hareket etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kursiyerlerden 3 çocuk annesi Ayşe Yıldırım da evde atılacak malzemeleri kursta kullanarak çeşitli ürünler hazırladıklarını aktardı.

Evdeki işlerinden kalan zamanı kursta değerlendirdiğini belirten Yıldırım, "Eski ve ömrünü tüketmiş malzemeleri yeniden düzenleyerek kullanışlı hale getiriyoruz." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:47 Kaynak: AA

Hatay, Güncel
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