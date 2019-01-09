Atıklar Öğrencilerin Ellerinde Modaya Dönüştü

Özel Kültür Okulları 5. Sınıf Moda Tasarım Kulübü öğrencileri ve Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu (MYO) "Moda Tasarım Programı" öğrencilerinin birlikte tasarladıkları çalışmalar Endülüs Park'ta görücüye çıktı.

Atık malzemelerle tasarlanan 13 kıyafetin sunulduğu ve 13 Ocak tarihine kadar açık kalacak serginin açılışında Özel Bursa Kültür Okulları ve Faruk Saraç Tasarım MYO öğrencileri, çalışmalarını ailelerin ve öğretmenlerin beğenisine sundu.

'Geri Dönüşüm Modası Sergisi' ile ilgili bilgilendirmede bulunan Özel Bursa Kültür Okulları öğretmenleri, çalışmalarda bir farklılık yaratarak, hem öğrencilerin hem de sergiyi takip edenlerin geri dönüşüm bilincini artırmayı hedeflediklerini söylediler. Öğretmenler ayrıca verilen eğitim ve yakın ilgilerineden dolayı Faruk Saraç Tasarım MYO öğretmenlerine ve öğrencilerine teşekkür ettiler.

Açılışta, çalışmalarından dolayı Kültürlü öğrencilere ve Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu öğrencilerine sertifika takdim edildi. Kültürlü öğrenciler çalışma dönemi boyunca kendilerine yakın ilgi gösteren öğretmenlerine de çiçek sundular.