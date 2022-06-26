- Atıklar sanat eseri robotlara dönüştü

KONYA - Konya'da üniversite öğrencileri, topladıkları metal, ahşap ve cam atıkları sanat eseri robotlara dönüştürdü.

Konya'da düzenlenen 9. Bilim Festivalinde, Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Grafik ve Seramik Bölümü öğrencilerinin hazırladığı robotların sergilendiği Atık Artık Robot Sergisi yoğun ilgi gördü. Atık malzemeleri değerlendirmek ve sıfır atık projesinin önemini anlatmak amacıyla çalışmalar yapan öğrenciler çeşitli robotlar tasarladı. 33 kişilik grubun yaptığı 33 robot, yaklaşık 25 gün içerisinde tamamlandı. Robotları tasarlamak için kullanılan malzemeler ise evsel atıklar, metal parçalar, bozuk çalar saatler, kullanılmayan birçok eşyadan alınmış parçalardan bir araya getirilerek oluşturuldu. Sergiyi gezenlerin merak ettiği sorular da öğrenciler tarafından cevaplandırıldı. Atık Artık Robot Sergisi özellikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere yoğun ilgi gördü.

"Hedefimiz, atığı tasarım ve sanat objesi haline getirmekti"

Yaptıkları çalışmayla ilgili bilgi veren projenin koordinatörü Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Seramik Bölümü Öğretim Görevlisi Ekrem Coşkun, robot sergisinde 33 adet robotik eserin yeraldığını belirterek, "33 öğrencimiz bu eserleri şekillendirdi. Her biri birer eser ortaya koydu. Bu eserler Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Grafik ve Seramik Bölümü öğrencilerin ortak çalışmaları. Birinci sınıf bu arkadaşlar. Çalışma çerçevesinde atıkları değerlendirdik. Metal atıklar, ahşap atıklar, yer yer cam atıklarımız da var. Hedefimiz, atığı tasarım ve sanat objesi haline getirmekti. Sonraki projelerimiz de bu proje doğrultusunda animasyon filmler yapmak, modellemek, bu projeyi dijital ortama taşımak. Bu doğrultuda da öğrencilerimin güzel bir başlangıç yaptığını düşünüyorum. Umarım bu proje onların ufkunu açmıştır ve bu başarıyla, bu ivmeyle devam ederler öğrenim hayatlarına. Çalışmaların her birinin farklı hikayeleri var, farklı isimleri var. Aslında ütopik dünyada yer alıyorlar, bazıları da günümüz sorunlarına dikkat çekiyor" dedi.