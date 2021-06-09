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Atıklar Sanata Dönüştü - Son Dakika

Atıklar Sanata Dönüştü

09.06.2021 14:21
Atıklar Sanata Dönüştü, System.String[]

Atıklar sanata dönüştüAtıktan Sanata Yarışması'nda ödüller verildiAntalya Büyükşehir Belediyesi'nin çevreye verdiği önemin ve hassasiyetin bir göstergesi olarak instagram üzerinden düzenlediği "Atıktan Sanata Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Atıklar sanata dönüştü

Atıktan Sanata Yarışması'nda ödüller verildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çevreye verdiği önemin ve hassasiyetin bir göstergesi olarak instagram üzerinden düzenlediği "Atıktan Sanata Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanan, çevre ve doğa dostu çalışmalarıyla dikkat çeken Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin atıkların çevreye zarar vermeden değerlendirilmesi amacıyla geçtiğimiz yıl başlattığı 'Atıklar Dönüşüyor Antalya Kazanıyor' konulu yarışmanın ikincisi bu yıl "Atıktan Sanata" teması ile düzenlendi. Sosyal medya üzerinden #AtıklarDönüşüyorAntalyaKazanıyor etiketiyle gerçekleştirilen yarışmaya şehir içi ve dışından yoğun katılım oldu. Jüri, pandemi süreci nedeniyle evde kalmak zorunda olan vatandaşların atık malzemelerden ürettikleri sanat eserlerini değerlendirdi. 193 eser içinden dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

ÇEVRE EN DEĞERLİ HAZİNEMİZ

Törende konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer Antalya'nın en kıymetli hazinesinin çevre değerleri olduğunu ifade ederek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak çevrenin ve doğanın korunmasına yönelik çalışmalarımızı her alanda özenle sürdürmekteyiz. Çevrenin korunmasında çevre eğitimine sahip bilinçli bir kent olmamız son derece önemlidir. Bu nedenle çevre eğitimi ve bilinçlendirme çalışmalarını hassasiyetle yürütmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre Eğitim Birimini kuran ilk belediye olduğunu hatırlatan Tuncer, "Bu tür çalışmalarımızı daha etkin ve sistemli olarak yürütmekteyiz. Bu konudaki başarılı çalışmalarımız nedeniyle ulusal düzeyde layık görüldüğümüz Çevre ödülleri ise bize güç vermektedir" dedi.

Çevre Haftası kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmaya gösterilen ilginin mutluluk verici olduğunu ifade eden Cansel Tuncer, şunları söyledi: "Birbirinden güzel eserler için tüm katılımcılara çok teşekkür ediyoruz. Atık olarak gördüğümüz maddelerin nasıl sanat eserine dönüştüğünü bizlere göstermiş oldular. Atık malzemeleri yeniden kullanarak ülke ekonomimize katkıda bulunabileceğimiz mesajını verdiler. Çevrenin korunmasına katkı sağladılar. "

JÜRİ ESERLERİ TİTİZLİKLE DEĞERLENDİRDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda düzenlenen ödül töreninde jüri üyeleri adına konuşan Jüri Başkanı AÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Civelekoğlu, yoğun katılımın olduğu yarışmada seçim yaparken zorlandıklarını ifade etti. Civelekoğlu, "Yarışmanın formatı gereği ilk başta 15 eseri belirledik. Ardından 15 eser içerisinden de ilk üçü belirledik. Tüm ürünleri titizlikle değerlendirdik. Bütün yarışmacılara çok teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi yöneticilerine bu organizasyonu çevre haftası kapsamında düzenledikleri için şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

BİRİNCİYE BİSİKLET

"Atıktan Sanata Yarışması"nda Metal Telli Turna isimli çalışmasıyla Bolat Ünsal birinci, Camdan Tablo çalışmasıyla Mina Tülin Özcan ikinci, Covid Man isimli çalışma ile de Savaş Çınar üçüncü oldu. 10 obje ise mansiyon ödülüne layık görüldü. Birinci olan yarışmacıya bisiklet, ikinciye Tünektepe Sosyal Tesisleri'nde dört kişilik yemek ve üçüncüye de dört kişilik akvaryum bileti hediye edildi. Dereceye girenler ödüllerini Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Başkan Danışmanı Önder Bilgin'in elinden aldı.

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Atıklar Sanata Dönüştü

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Atıklar Sanata Dönüştü - Son Dakika


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