Son Dakika Haberleri: Atıklardan Alışveriş Çantası Yapan Şanlı'ya Ziyaret

Atıklardan Alışveriş Çantası Yapan Şanlı'ya Ziyaret

1 saat önce

Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, atıklarından alışveriş çantaları yapan 77 yaşındaki Hasan Şanlı'yı ziyaret etti.

Atıklardan Alışveriş Çantası Yapan Şanlı'ya Ziyaret, System.String[]
Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, atıklarından alışveriş çantaları yapan 77 yaşındaki Hasan Şanlı'yı ziyaret etti.

Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yaşayan Şanlı'nın inşaatlardaki atık ambalaj şeritlerinden yaptığı alışveriş çantalarına ilgi, Anadolu Ajansı (AA) tarafından konunun haberleştirilmesinin ardından arttı.

Türkiye'nin değişik yerlerinden Şanlı'ya ulaşan vatandaşlar, kendi tasarladığı düzenekle yaptığı alışveriş çantalarından almak için talepte bulunuyor.

Şanlı'yı ziyaret ederek bir süre sohbet eden Kaymakam Karacan, inşaatlarda atık hale gelen malzemeyi güzel bir esere dönüştürdüğü için kendisini tebrik etti.

Kaymakamlık olarak böyle çalışmaların destekçisi olacaklarını belirten Karacan, "Doğa kirliliğinin azaltılması için 1 Ocak itibarıyla marketlerde poşetler ücretli veriliyor. Hasan amcamız da el emeğiyle yaptığı çantaları satıyor. İnsanlarımız bunları alarak marketlerde daha az poşet kullanmış oluyor. Hasan amcamıza sonuna kadar destek olup ürettiği çantaları her zaman almaya hazır olduğumuzu belirtiyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:17 Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Ahmet Yesevi Mahallesi, Bülent Karacan, Erbaa, Güncel
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