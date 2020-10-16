Atıklardan yaptığı maketlerle ilgi odağı oldu - Son Dakika

Atıklardan yaptığı maketlerle ilgi odağı oldu

16.10.2020 09:21
Atıklardan yaptığı maketlerle ilgi odağı oldu, System.String[]

Fransa'da emekli olduktan sonra doğduğu Ödemiş'e yerleşen 84 yaşındaki emekli Hüseyin Avcı, atık malzemeler kullanarak tasarladığı maketlerle dikkat çekiyor.

Fransa'da emekli olduktan sonra doğduğu Ödemiş'e yerleşen 84 yaşındaki emekli Hüseyin Avcı, atık malzemeler kullanarak tasarladığı maketlerle dikkat çekiyor.

İnönü Mahallesi Yaşar Doğu Caddesinde yaşayan Avcı, AA muhabirine, uçak ve helikopterlere karşı büyük bir sevgisinin olduğunu söyledi.

Emekli olduktan sonra bazı uçak modellerini atık malzemeler kullanarak tasarlamaya çalıştığını anlatan Avcı, "Limon kasası ve benzeri atıkları kullanıyorum. Yaptığım uçakların pervane ve ışıklandırma gibi bölümlerini de orijinaline benzetmeye çalışıyorum. Bu konuda kendimi geliştiriyorum." dedi.

Maketleri evinin bahçesinde sergilediğini, semt sakinlerinin maketleri görmek için kendisine misafir olduğunu anlatan Avcı, özellikle çocukların ilgisinin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Bazı çocukların kendisini izleyerek maket yapmaya başladığını aktaran Avcı, boş zamanlarını değerlendirmek için başladığı işin çocuklara ilham kaynağı olmasından dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

İnönü mahallesi, Ödemiş, Fransa, Emekli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atıklardan yaptığı maketlerle ilgi odağı oldu - Son Dakika

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