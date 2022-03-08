Son dakika haberleri: Atıkları ekonomiye kazandırıp ilk gelirini şehit ailelerine bağışladılar - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Atıkları ekonomiye kazandırıp ilk gelirini şehit ailelerine bağışladılar

08.03.2022 11:15
Son dakika haberleri: Atıkları ekonomiye kazandırıp ilk gelirini şehit ailelerine bağışladılar

Bir son dakika haberine göre HALİL İBRAHİM SİNCAR/ŞAHİN SEÇEN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kadınlar, atıklardan hazırladığı ürünlerin satışından elde ettiği ilk geliri şehit ve gazi ailelerine bağışladı.

HALİL İBRAHİM SİNCAR/ŞAHİN SEÇEN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kadınlar, atıklardan hazırladığı ürünlerin satışından elde ettiği ilk geliri şehit ve gazi ailelerine bağışladı.

İlçede, Kaymakamlık, Belediye ve Kızıltepe Üreten Kadınlar Kooperatifi tarafından yürütülen "Kızıltepe Kadını El Ele Veriyor, Atık Malzemeyi Dönüştürüyor" Projesi kapsımdan geçen yıl Kızıltepe Atık Dönüşüm Okulu açıldı.

Okulda, eğitmenler eşliğinde kağıttan sepet, saksı ve kapı süsü, kamıştan supla, eski kumaşlardan dokuma ürün ile bebek ve top gibi birbirinden farklı ürünler, süs eşyaları hazırlayan kadınlar geri dönüşüme katkı sunuyor.

Büyük beğeni gören ürünleri satışa da sunan kadınlar, kazandıkları ilk geliri şehit ve gazi çocuklarına hediye etti.

Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam'ın eşi ve Kızıltepe Üreten Kadınlar Kooperatifi Başkanı Dilek Çam, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesine ilçedeki kadınların da yaptıkları üretimle destek sunduğunu söyledi.

Çam, hazırladıkları proje doğrultusunda kurdukları Kızıltepe Atık Dönüşüm Okulunda kadınların atıkları el emekleri ile çeşitli ürünlere dönüştürdüğünü dile getirerek, "Atık kumaş, kağıt, doğadan topladığımız kamışlar gibi aklınıza gelebilecek her şeyi değerlendiriyoruz." dedi.

"Atıkları geri dönüştürerek çocukları sevindiriyoruz"

Okulda gönüllü olarak 4 usta öğreticinin görev yaptığını, 6 kadının üretime katıldığını belirten Çam, ürünlerin tamamının el emeği göz nuru ile hazırlandığını aktardı.

Çam, ilk geliri öncelikle şehit çocuklarına götürdüklerini ifade ederek, "Onlara ayrıca yaptığımız toplardan ve bebeklerden hediye ettik. Çok mutlu oldular. İlk desteğimiz şehit çocuklarına oldu. Bundan sonra da dezavantajlı kadın ve çocuklarımıza katkı sağlamak istiyoruz. Projemiz amacına ulaştığı için çok mutluyuz." diye konuştu.

Okulda üretim yapan kadınlardan Ayten Taşdemir de, atıkları birbirinden güzel ürünlere dönüştürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

"Burada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz." diyen Taşdemir, büyük bir zevkle ve şevkle çalıştıklarını aktardı.

Esra Kılınç ise çocukları sevindirmeyi amaçladıklarını anlatarak, "Atıkları geri dönüştürerek çocukları sevindiriyoruz. Çocuklar sevinince bizler de seviniyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: Atıkları ekonomiye kazandırıp ilk gelirini şehit ailelerine bağışladılar
Son dakika haberleri: Atıkları ekonomiye kazandırıp ilk gelirini şehit ailelerine bağışladılar
Son dakika haberleri: Atıkları ekonomiye kazandırıp ilk gelirini şehit ailelerine bağışladılar

YORUMLAR
500
Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli yakalandı Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli yakalandı Terör örgütü PKK'nın Nusaybin'de 35 yıl önce şehit ettiği 8 sivil törenle anıldı Terör örgütü PKK'nın Nusaybin'de 35 yıl önce şehit ettiği 8 sivil törenle anıldı

Kızıltepe, Mardin, Şehit, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Atıkları ekonomiye kazandırıp ilk gelirini şehit ailelerine bağışladılar - Son Dakika


Son Dakika
12:11 Dünyada insanların en çok gördüğü rüyanın hangisi olduğunu biliyor musunuz? Siz de o rüyayı görmüş olabilirsiniz
12:09 Çay ocağında 'çayı niye eksik getirdin' kavgası, bıçaklı saldırıya dönüştü: İşletmeci baba-oğul ölümün eşiğinde
12:05 İngiliz medyası iddia etti! Rus istihbaratçılara göre savaş çoktan kaybedildi
12:00 Terim'den geri vites! Taraftarı umutlandıran sözler: Bir kez daha Galatasaray'a gelirim, kupayla giderim
11:57 Ukrayna lideri Zelenski'den geri adım: Kırım ve Donbass cumhuriyetlerinin tanınmasını tartışabiliriz
11:45 Devlet Bahçeli, "yağ krizi"nin sorumlusunu buldu: Orkestra şefi CHP!
11:32 Ali Koç'un hareketleri dikkat çekiyor! İsmail Kartal çılgına döndü
11:31 Haftanın ikinci gününde yükselişini sürdüren dolar 14,48'den alıcı buluyor!
11:29 Putin'in protestoları önleme yöntemi büyük tepki çekti! Polis, Moskova sokaklarında telefon avında
11:28 Hadise'nin yırtık kot pantolonunun fiyatını duyanlar, kulaklarına inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 12:23:06. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Atıkları ekonomiye kazandırıp ilk gelirini şehit ailelerine bağışladılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement