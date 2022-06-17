Atıkları parçalayarak ayrıştıran "Ekomat"lar Yalova'da kullanıma sunuldu

Yalova merkez ve Çiftlikköy ilçe belediyeleri, Birleşik Cam Ambalaj Dolumcuları ve Üreticileri (BİRCAM) Vakfı, GCA ve Park Cam firmalarının birlikteliği ile Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen "Ekomat" projesi, pilot il seçilen Yalova'dan başlatıldı.

Türkiye Çevre Ajansınca desteklenen proje, cam ambalaj üreticileri GCA ve Park Cam tarafından finanse ediliyor. Atık yönetim operasyonu ise BİRCAM Vakfınca yürütülüyor.

Raif Dinçkök Kültür Merkezi'ndeki programda, proje ve il merkezi ile Çiftlikköy ilçesinde belirlenen 15 noktaya bırakılan 30 Ekomat'ın çalışma prensibinin anlatıldığı sinevizyon gösterimi yapıldı.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'ye örnek olacak bir uygulamayı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Tutuk, "Çevremizi temiz tutmak ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak adına hepimiz bilinçli olmaya davet ediyorum. Çevre sorunlarına yenilikçi bir çözüm sağlayan ve Türkiye'de ilk olan Ekomat uygulamamızın şehrimize hayırlı olmasını, diğer şehirlerimize ve dünyaya örnek olmasını temenni ediyorum." dedi.

BİRCAM Vakfı Başkanı Ömer Kızıl ise projenin, Türkiye'nin hem gelir elde etmesine hem de ekonomisine çok ciddi katkı sağlayacağına inandığını anlattı.

Camın en sağlıklı ve en uzun yıllar gidebilen, yüzde 100 hayat boyu geri dönüştürülebilen bir malzeme olduğunu vurgulayan Kızıl, "Yaptığımız makineler nasıl pet şişe ve alüminyum kutuyu küçültüyorsa, içine attığınız cam şişeyi anında şeffaf ve renkli olarak ayırabiliyor, kırıyor ve ufaltabiliyor. Artık yere çöp atmamamız gerektiği gibi atılması gerekenlerden hangisini çöpe, hangisini geri dönüşüme atmamız gerektiğini bilmemiz lazım."

"Yarın gerçekten çok geç olabilir"

GCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret, Ekomatların Türkiye geneline yayılmasını, dünyaya örnek olmasını diledi.

Gayret, sektörün, ülkenin ve dünyanın geleceği, sürdürülebilirliği için bu tür geri dönüşüm projelerinin çok önemli olduğunu ifade etti.

Park Cam Genel Müdürü Semih Özbey de şunları kaydetti:

"Geleceğimiz olan çocuklarımıza eğer ileride yaşanılabilir bir daha güzel bir dünya bırakmak istiyorsak özellikle çevre adına bugün ne yapabiliyorsak yapmamız lazım. Yarın gerçekten çok geç olabilir. Ekomat modeliyle amaçladığımız; Yalova projesinde bir data toplamak, ulusal depozito sistemine girmeden önce buradaki çalışmaların sonuçlarına göre bunları Türkiye Çevre Ajansı ile paylaşmak ve bu veriler ışığında belki de daha gelişmiş bir model üzerinde karar verebilmek. 200 gramlık bir şişe 80 vat bir lambayı bir saat yakıyor. Bunu lütfen unutmayın."

Daha sonra renkli ve şeffaf cam şişeler ile plastik atıkları, alüminyumu pratik bir şekilde ayrıştırarak parçalayan Ekomat sistemi, uzmanlarca katılımcılara uygulamalı olarak tanıtıldı.

Cep telefonlarına yükledikleri uygulama ile cihaza kendisini tanıtan katılımcılar, cam şişe ve plastik atıkları cihaza yerleştirdi. Cihaz tarafından hesaplara yazılan her şişe için yüklenilen paraların, uygulamadaki internet siteleri veya anlaşma yapılacak marketlerden alışveriş için kullanılabileceği bildirildi.

Programa Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, kurum müdürleri, proje ortağı firmaların yetkilileri ve çalışanları ile davetliler katıldı.