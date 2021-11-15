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Atıkları yeni ürüne dönüştüren çevreci firma, 10 ülkeye ihracat yapıyor - Son Dakika

Atıkları yeni ürüne dönüştüren çevreci firma, 10 ülkeye ihracat yapıyor

15.11.2021 11:12
Atıkları yeni ürüne dönüştüren çevreci firma, 10 ülkeye ihracat yapıyor

Antalya'da "sıfır atık" yönetimiyle çalışan bir firma, plastik, ambalaj gibi atıkları geri dönüşümle önce orijinale eş değer ham maddeye, ardından yeni bir ürün haline getirip, ülke ekonomisine kazandırıyor.

Antalya'da "sıfır atık" yönetimiyle çalışan bir firma, plastik, ambalaj gibi atıkları geri dönüşümle önce orijinale eş değer ham maddeye, ardından yeni bir ürün haline getirip, ülke ekonomisine kazandırıyor.

Küresel iklim değişikliğinin konuşulduğu süreçte doğayı kirleten, zarar veren plastik atıkların geri dönüşümü daha da önem kazanıyor. Bu doğrultuda atıkları geri dönüştüren firmaların sayısı da artmaya başladı.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firma, plastik atıkları otomotiv, tekstil ve ambalaj sektörlerinde kullanılmak üzere ham maddeye dönüştüren tesis kurdu.

Yaklaşık 5 bin metrekarelik alana sahip tesiste, ön ayrıştırmadan geçen ürünler tekrar renkleri ve kaliteleri açısından değerlendiriliyor.

Agromel makinalarında uygun sıcaklıkla eritilip, kaynaştırılan atıklar, soğutularak granül haline getiriliyor.

Granüller daha sonra domates ve çileklerin altına serilen örtü naylonları, toplama torbaları, endüstriyel ambalajlar, balonlu pıt pıt naylonlar haline getiriliyor.

Üretimin yüzde 80'i geri dönüşümden

Aile şirketi olan firmanın yönetim kurulu üyesi Aydın Bülbül, AA muhabirine, çevreci bir yatırım gerçekleştirmek amacıyla geri dönüşüm ve ambalaj üretim tesisi kurduklarını söyledi.

Tesiste bir yandan atıkları el işçiliğiyle ayrıştırıp, ham madde haline getirdiklerini, bir yandan da yeni naylon, ambalaj üretimi yaptıklarını aktaran Bülbül, üretimlerinin yüzde 80'ini geri dönüşümden sağladıklarını bildirdi.

Bülbül, çöp olarak görülen atıkların değerlendirildiğini belirterek, "Eğer biz bunları ayrıştırmazsak çöp olarak kalacak ve doğamızı, çevremizi kirletmeye devam edecek. Atıkları işleyerek hem ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz hem de çevremizi koruyoruz." dedi.

Üretimde atıkları kullanarak maliyetleri de aşağıya çektiklerine değinen Bülbül, daha uygun fiyata ham madde elde etmiş olduklarını kaydetti.

10 ülkeye ihracat yapılıyor

Ürettikleri naylon ve ambalaj malzemelerini hem yurt dışına hem de yurt içine satışa sunduklarını vurgulayan Bülbül, "Yıllık bin 700 ton ürünü geri dönüştürme, 5 bin ton da üretim kapasitemiz var. Yüzde 15 oranında da ihracat potansiyelimiz var. Gün geçtikçe ihracatımız artıyor." diye konuştu.

Bülbül, Kazakistan, Özbekistan, Gürcistan, Çad, Kamerun ve Sudan başta olmak üzere 10 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini aktardı.

Ekonomiye kazandırılabilecek tonlarca atığın yetersiz ayrıştırma nedeniyle çöp olarak kaldığına dikkati çeken Bülbül, özellikle evlerdeki ayrıştırma sisteminin geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bülbül, insanların çöplerini bilinçli şekilde ayrıştırarak, depolama sistemlerine attıklarında daha fazla kaliteli atığın işlenebileceğini anlatarak, "Çevremizi korumamız için, gelecek nesillerimize daha temiz bir çevre bırakmak için çöplerin kaynağında ayrıştırılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Atıkları yeni ürüne dönüştüren çevreci firma, 10 ülkeye ihracat yapıyor
Atıkları yeni ürüne dönüştüren çevreci firma, 10 ülkeye ihracat yapıyor
Atıkları yeni ürüne dönüştüren çevreci firma, 10 ülkeye ihracat yapıyor
Atıkları yeni ürüne dönüştüren çevreci firma, 10 ülkeye ihracat yapıyor
Atıkları yeni ürüne dönüştüren çevreci firma, 10 ülkeye ihracat yapıyor

Togo Cumhuriyeti, Hamster Coin, geri dönüşüm, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atıkları yeni ürüne dönüştüren çevreci firma, 10 ülkeye ihracat yapıyor - Son Dakika


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