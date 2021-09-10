Ankara Kalkınma Ajansı'nın "Atıkları yönet, Kızılcahamam'ı güzelleştir. " isimli projesi kapsamında Kızılcahamam'da 5 gün süren SIFIR ATIK eğitimi yapıldı. Eğitimler, Muğla Sıtkı Koç Üniversitesi Atık Yönetimi Koordinatörü Doç. Dr. Çağdaş Gönen tarafından verildi. Eğitimler sırasında atık yönetimi ve sıfır atık uygulaması, geri dönüşebilir atıklar, organik atıklar ve geri dönüşemeyen atıkların kaynağında ayrı biriktirilmesi, şehirden toplanması ve 1. Sınıf Atık Getirme Tesisi'nde işlenmesi konularında yerinde eğitimler verildi. Ayrıca eğitimlerde Sıfır Atık Yönetmeliğinin yerel yönetimler ve kurumlar için getirdiği yükümlülükler ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın entegre çevre bilgi sistemi hakkında da bilgilendirme yapıldı. Eğitimin bitiminde katılımcı personellerimize katılım belgeleri Kızılcahamam Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek tarafından takdim edildi.