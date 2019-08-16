Son Dakika Haberleri: 'Atıklarınızı belli gün saatlerde dışarı çıkartın' çağrısı
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'Atıklarınızı belli gün saatlerde dışarı çıkartın' çağrısı

1 saat önce

Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bahçe ve budama atıklarından kül ve cüruf atıklarına, mobilya ve ev eşyası atıklarından tadilat atıklarına kadar her türlü atığı ücretsiz olarak alıyor.

'Atıklarınızı belli gün saatlerde dışarı çıkartın' çağrısı, System.String[]
Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bahçe ve budama atıklarından kül ve cüruf atıklarına, mobilya ve ev eşyası atıklarından tadilat atıklarına kadar her türlü atığı ücretsiz olarak alıyor.

Tepebaşı Belediyesi, ilçe halkının memnuniyeti ve temiz çevre duyarlılığı ile sürdürdüğü çalışmaları aralıksız biçimde sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 444 44 26 numaralı telefondan Mavi Masa'ya ulaşan kent sakinlerinin bahçe ve budama atıklarından kül ve cüruf atıklarına, mobilya ve ev eşyası atıklarından tadilat atıklarına kadar her türlü atığı, gelen talepler doğrultusunda evlerinden teslim alıyor. Ekipler; bahçe ve budama atıklarını cuma günleri, kül ve cüruf atıklarını her gün 19.00-23.00 saatleri arası, mobilya ve ev eşyası atıkları çarşamba günleri ve tadilat atıklarını 5 çuvala kadar ücretsiz olmak üzere salı ve çarşamba günleri alıyor. Temizlik hizmetlerinden faydalanmak ve konu hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 444 44 26 numaralı telefondan Mavi Masa'ya ulaşabiliyor.

Öte yandan yetkililer, çöp çıkarma saatlerinin her gün 19.00-23.00 arası olduğunu belirterek vatandaşlardan konuya duyarlı olmaları için ricada bulunuyor. - ESKİŞEHİR
Tepebaşı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:22 Kaynak: İHA
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