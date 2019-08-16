'Atıklarınızı belli gün saatlerde dışarı çıkartın' çağrısı
1 saat önce
Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bahçe ve budama atıklarından kül ve cüruf atıklarına, mobilya ve ev eşyası atıklarından tadilat atıklarına kadar her türlü atığı ücretsiz olarak alıyor.
Tepebaşı Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:22 Kaynak: İHA
Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bahçe ve budama atıklarından kül ve cüruf atıklarına, mobilya ve ev eşyası atıklarından tadilat atıklarına kadar her türlü atığı ücretsiz olarak alıyor.
Tepebaşı Belediyesi, ilçe halkının memnuniyeti ve temiz çevre duyarlılığı ile sürdürdüğü çalışmaları aralıksız biçimde sürdürüyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 444 44 26 numaralı telefondan Mavi Masa'ya ulaşan kent sakinlerinin bahçe ve budama atıklarından kül ve cüruf atıklarına, mobilya ve ev eşyası atıklarından tadilat atıklarına kadar her türlü atığı, gelen talepler doğrultusunda evlerinden teslim alıyor. Ekipler; bahçe ve budama atıklarını cuma günleri, kül ve cüruf atıklarını her gün 19.00-23.00 saatleri arası, mobilya ve ev eşyası atıkları çarşamba günleri ve tadilat atıklarını 5 çuvala kadar ücretsiz olmak üzere salı ve çarşamba günleri alıyor. Temizlik hizmetlerinden faydalanmak ve konu hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 444 44 26 numaralı telefondan Mavi Masa'ya ulaşabiliyor.
Öte yandan yetkililer, çöp çıkarma saatlerinin her gün 19.00-23.00 arası olduğunu belirterek vatandaşlardan konuya duyarlı olmaları için ricada bulunuyor. - ESKİŞEHİR
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