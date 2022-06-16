Atıksu Arıtma Tesisi'nin sularının arıtılmadan Riva Deresi'ne bırakıldığı iddia edildi

Atık su Arıtma Tesisi'nin sularının arıtılmadan Riva Deresi'ne bırakıldığı iddia edildi

Atıksu arıtma tesisinin sularının akıtıldığı dere havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul Paşaköy'de bulunan İSKİ Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisindeki atık suların arıtılmadan Riva Deresine akıtıldığı iddia edildi. Oluşan kirliliğin deredeki balıkların yaşamlarını tehdit ettiği ileri sürülürken, tesisten dereye akan su havadan görüntülendi.

İstanbul'da bazı bölgelerin atık suları, İSKİ'ye bağlı terfi merkezinden biyolojik atıksu arıtma tesisine gönderiliyor. İddiaya göre, Paşaköy'deki Atıksu Arıtma Tesisinin atık dolu suları bir süredir arıtılmadan Riva Deresine akıtılıyor. Dereden akan su da denize karışıyor. Vatandaşlar, Riva Deresinde suyun renginin değiştiğini ve çevreye kötü kokular yayıldığını söylerken, kirli su nedeniyle derede ve suyun karıştığı yerlerde balık popülasyonunun tehdit altında olduğu ileri sürüldü. Bölge halkı hem çevreye yayılan kötü koku hem de kirli suyun balık popülasyonunu tehdit etmesi nedeniyle duruma tepki gösterdi.

Tesisten atık suların Riva Deresine akıtılması ve deredeki suyun kirlenerek renginin değişmesi olayı daha önce de yaşanmış ve olay basında yer almıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2020 yılında bölgeye gelerek incelemelerde bulunmuştu. İmamoğlu, çevre yatırımı için ihale hazırlığında olduklarını ve kirliliğin çözümü için Büyükşehir Belediyesinin hazır olduğunu ifade etmişti.