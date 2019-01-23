Son Dakika Haberleri: Atıksu Arıtma Tesisleri Online İzleniyor

Atıksu Arıtma Tesisleri Online İzleniyor

17 dakika önce

Tekirdağ Çevre Şehircilik Müdürlüğü, atıksu arıtma tesislerini online olarak izliyor.

Atıksu Arıtma Tesisleri Online İzleniyor, System.String[]
Tekirdağ Çevre Şehircilik Müdürlüğü, atıksu arıtma tesislerini online olarak izliyor.

Sanayileşmenin yoğun olduğu kentte, su kirliliğinin önlenmesi ve kontrolünün sağlanması amacıyla, Sürekli Atık Su İzleme Sistemleri (SAİS) tebliği kapsamında kurulu kapasitesi 10 bin metreküp üzerinde olan atıksu arıtma tesisleri, 7 gün 24 saat online olarak takip ediliyor.

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, yaptığı açıklamada, Tekirdağ'da çevre kirliliğine izin vermemek adına kontrollerini sürekli yaptıklarını söyledi.

Tohumcu, herkesin temiz bir çevre konusunda hassas olması gerektiğini ifade ederek, "2018 yılı itibarıyla 12 işletmede sürekli atıksu izleme sistemi kuruldu. 9 işletmenin SAİS kabulü yapılmış, 3 işletmenin proje başvurusu bakanlıkça onaylandı. 2018 itibarıyla 1 milyon 821 bin 600 metreküp atık su online olarak takip edilmektedir." dedi.

Periyodik olarak il müdürlüğü gözetiminde yetkili laboratuvarlar tarafından karşılaştırma testleri yapıldığını aktaran Tohumcu, sürekli atıksu izleme sistemlerinin düzenli olarak çalıştırılmasının sağladıklarını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:52 Kaynak: AA

Tekirdağ, Ekonomi
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