Atıkta 100 milyarlık değer var

Escarus'un DÜNYA Gazetesi işbirliği ile düzenlediği Sürdürülebilirlik Buluşmaları'nda bu defa 'atık ekonomisi' konuşuldu.

Escarus'un DÜNYA Gazetesi işbirliği ile düzenlediği Sürdürülebilirlik Buluşmaları'nda bu defa 'atık ekonomisi' konuşuldu. Uzmanlara göre çöpten çıkacak servetin boyutu 100 milyar TL'yi bulacak.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Atatürk Havalimanından İstanbul Havalimanına Taşınma Tarihi Belli Oldu

Tarkan'dan 3 Milyonluk Reklam Anlaşması!

17 Yıldır Cinsel Organsız Yaşayan Suriyeli Genç Kız İsyan Etti: Yardım Edin

Ekip Otosunda Tecavüz Davasında İstenen Cezalar Belli Oldu