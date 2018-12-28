Son Dakika Haberleri: Atıkta 100 milyarlık değer var

Atıkta 100 milyarlık değer var

33 dakika önce

Escarus'un DÜNYA Gazetesi işbirliği ile düzenlediği Sürdürülebilirlik Buluşmaları'nda bu defa 'atık ekonomisi' konuşuldu.

Atıkta 100 milyarlık değer var, System.String[]
Escarus'un DÜNYA Gazetesi işbirliği ile düzenlediği Sürdürülebilirlik Buluşmaları'nda bu defa 'atık ekonomisi' konuşuldu. Uzmanlara göre çöpten çıkacak servetin boyutu 100 milyar TL'yi bulacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:05 

Ekonomi
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