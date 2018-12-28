Atıkta 100 milyarlık değer var
33 dakika önce
Escarus'un DÜNYA Gazetesi işbirliği ile düzenlediği Sürdürülebilirlik Buluşmaları'nda bu defa 'atık ekonomisi' konuşuldu.
Escarus'un DÜNYA Gazetesi işbirliği ile düzenlediği Sürdürülebilirlik Buluşmaları'nda bu defa 'atık ekonomisi' konuşuldu. Uzmanlara göre çöpten çıkacak servetin boyutu 100 milyar TL'yi bulacak.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:05
Atatürk Havalimanından İstanbul Havalimanına Taşınma Tarihi Belli Oldu
Tarkan'dan 3 Milyonluk Reklam Anlaşması!
17 Yıldır Cinsel Organsız Yaşayan Suriyeli Genç Kız İsyan Etti: Yardım Edin
Ekip Otosunda Tecavüz Davasında İstenen Cezalar Belli Oldu