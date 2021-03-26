Atıktan ekonomiye bir yılda 2,5 milyar katkı - Son Dakika

Atıktan ekonomiye bir yılda 2,5 milyar katkı

26.03.2021 10:06
Atıktan ekonomiye bir yılda 2,5 milyar katkı, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre geçen yıl ülke genelinde 933 bin ton kağıt ve karton ambalaj atığı, 589 bin ton plastik ambalaj atığı, 241 bin ton cam ambalaj atığı ve 71 bin ton metal ambalaj atığı toplandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre geçen yıl ülke genelinde 933 bin ton kağıt ve karton ambalaj atığı, 589 bin ton plastik ambalaj atığı, 241 bin ton cam ambalaj atığı ve 71 bin ton metal ambalaj atığı toplandı. Toplamda ise 2 milyon 85 bin ton ambalaj atığının geri dönüşümü sağlandı.

Toplanan 2 milyona ambalaj atığı ile 1 yılda 7 milyar 288 milyon 314 ton enerji tasarrufu sağlanırken, 203 milyon 502 bin ton sera gazı salınımının da önüne geçildi. Ambalaj atıklarından ekonomiye ise 2 milyar 188 milyon TL katkı sağlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı geçen yıl toplanan ambalaj atığı verilerini açıkladı. Bakanlık verilerine göre ülke genelinde geçen yıl 933 bin 729 ton kağıt ve karton ambalaj atığı toplandı. Toplanan kağıt karton ambalaj atıklarından 3 milyar 828 milyon 755 bin kwh enerji tasarrufu, 26 milyon 144 bin 412 metreküp su tasarrufu, 165 milyon 270 bin ton sera gazı tasarrufu sağlandı.

Toplanan 1 milyona yakın kağıt, karton ambalaj atığı sayesinde 15 milyon 873 bin 393 ağacın kesilmesi önlendi. Geçen yıl toplanan 933 bin 729 ton kağıt ve karton atığından 840 milyon 356 bin lira ekonomik kazanç elde edildi.

Plastik ambalaj atığı verilerine göre ise geçen yıl 589 bin 497 ton plastik ambalaj atığı toplandı. Toplanan plastik ambalaj atıkları ile 3 milyar 403 milyon 756 bin kwh enerji tasarrufu sağlandı, 104 milyon 340 bin ton sera gazı salınımı önlendi, 9 milyon 608 bin varil petrolün tüketilmesinin önüne geçildi. Toplanan 589 bin ton plastik ambalaj atığı ile tam 1 milyar 90 milyon 569 bin TL ekonomik kazanç elde edildi.

Ülke genelinde 241 bin 184 ton da cam ambalaj atığı toplandı. 250 bin tona yakın toplanan cam ambalaj atığı ile 10 milyon 129 bin 728 kwh enerji tasarrufu sağlandı, 7 milyon 235 bin 520 ton sera gazı salınımı önlendi, 289 bin 421 ton ham madde tasarrufu sağlandı. Geçen yıl toplanan cam ambalaj atıklarından 42 milyon 207 bin TL de ekonomik kazanç elde edildi.

2020 yılında ülke genelinde; alüminyum içecek kutuları, yağ ve salça kutuları, konserve ve diğer kutularından elde edilen 71 bin 869 ton metal ambalaj atığı toplandı. Toplanan metal ambalaj atıklarından 46 milyon 139 bin kwh enerji tasarrufu sağlandı, 6 milyon 827 bin ton sera gazı salınımı önlendi, 93 bin 430 ton hammadde tasarrufu sağlandı. Geçen yıl toplanan 71 bin ton metal ambalaj atığı ile ekonomiye 215 milyon 607 bin TL katkı sağlandı.

Ambalaj atıklarından 2 milyar 188 milyon kazanç elde edildi

Toplam rakamlara bakıldığında ise 2020 yılında ülke genelinde 1 milyon 836 bin 279 ton ambalaj atığı toplandı. Toplanan 2 milyona yakın ambalaj atığı ile 1 yılda 7 milyar 288 milyon 314 ton enerji tasarrufu sağlandı, 203 milyon 502 bin 485 ton sera gazı salınımı engellendi.

Toplanan ambalaj atıklarının geri dönüşümü ile 2 milyar 188 bin 739 TL ekonomik kazanç elde edildi. Yine geri dönüşüm ile 290 milyon 132 bin TL düzenli depolama maliyetleri tasarrufu ve 146 milyon 902 bin TL toplama ve taşıma maliyeti tasarrufu sağlandı. Toplamda ambalaj atıklarının ekonomiye katkısı ise 2 milyar 625 milyon 774 bin TL oldu. - ANKARA

Türk Lirası, Plastik, Enerji, Metal, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Atıktan ekonomiye bir yılda 2,5 milyar katkı - Son Dakika Ekonomi


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