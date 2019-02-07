Son Dakika Haberleri: Atıktan Ödül Kazanacaklar

Atıktan Ödül Kazanacaklar

24 dakika önce

Ortahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, çevre kirliliğini önlemek ve temiz çevre bilinci oluşturmak için 'Okullar Arası Atık Pil Toplama Yarışması' ile 'Hanımlar Arası Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması düzenliyor.

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Ortahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, çevre kirliliğini önlemek ve temiz çevre bilinci oluşturmak için 'Okullar Arası Atık Pil Toplama Yarışması' ile 'Hanımlar Arası Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması düzenliyor. Yarışmalara başvurular başladı. Atık yağ yarışmasında 1.'ye bulaşık makinesi, 2.'ye mikser seti, 3.'ye ütü, 4.'ye mini fırın ödülleri verilecek.

Ayrıca her 5 litre atık yağ getirene de hediye verilecek. Yarışma 17 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek. Yarışma ile ilgili bilgi almak isteyenler Ortahisar Belediyesi'nin 444 61 44 numaralı ALO Temizlik hattını arayarak bilgi alabilirler. Okullar Arası Atık Pil Toplama yarışması ise 30 Nisan 2019 tarihinde sona erecek. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:08 Kaynak: İHA

Ortahisar, Güncel
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