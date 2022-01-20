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Atıktan Sanata projesinden elde edilen gelir çocuklara umut olacak - Son Dakika

Atıktan Sanata projesinden elde edilen gelir çocuklara umut olacak

20.01.2022 11:27
Atıktan Sanata projesinden elde edilen gelir çocuklara umut olacak

İstanbul Havalimanı'nın (İGA) çevre ve sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında yürüttüğü Artwist "Artıktan Sanata" projesinde hayat bulan eserler, katılımın oldukça yüksek olduğu online müzayedenin tamamlanmasıyla beraber sahiplerini buldu.

İstanbul Havalimanı'nın (İGA) çevre ve sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında yürüttüğü Artwist "Artıktan Sanata" projesinde hayat bulan eserler, katılımın oldukça yüksek olduğu online müzayedenin tamamlanmasıyla beraber sahiplerini buldu. Prof. Rahmi Atalay'ın ürettiği, Emine Erdoğan ve İGA-İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu tarafından son dokunuşları yapılan eserlerden elde edilen 1 milyon 20 bin lira, KAÇUV, TESYEV ve ENEV'e bağışlanıyor.

Emine Erdoğan himayelerinde ülke çapında başlatılan "Sıfır Atık Projesi'nden ilham alınarak Artwist "Artıktan Sanata" projesini hayata geçiren İGA, bir sosyal sorumluluk çalışmasını daha başarıyla tamamladığını duyurdu. Artam Antik A.Ş.'nin düzenlediği ve Olgaç Artam tarafından yapılan online müzayedeye, sanat camiasının ve hayırseverlerin gösterdiği ilgi büyük olurken, eserlerin satışından elde edilen gelir, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), Türkiye Engelliler Spor ve Eğitim Vakfı (TESYEV) ve Engelsiz Eğitim Vakfı'na (ENEV) bağışlanacak.

İGA SOSYAL SORUMLULUKTAKİ ÖNCÜ ROLÜNÜ SÜRDÜRDÜ

İGA tarafından gerçekleştirilen Artwist "Artıktan Sanata" projesi kapsamında İstanbul Havalimanı'nda toplanan atık malzemelerle, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Rahmi Atalay tarafından oluşturulan "Kartal-Boğa-Balık" eserleri, Olgaç Artam tarafından yapılan online müzayede ile satışa sunuldu. 10 Ocak 2022 tarihinden itibaren satışa sunulan eserlerin teklif verme süreci 16 Ocak 2022'de saat 16: 00 itibarıyla sona erdi ve eserler sahiplerini buldu.

Eserlerin satışından elde edilen 1 milyon 20 bin lira KAÇUV, TESYEV ve ENEV vakıflarına bağışlanacak. Müzayedeye çıkan eserler için bağış yaparak en yüksek teklifi veren kişilere, eserleri alma hakkı tanındı.

ONLİNE MÜZAYEDE İLE 1 MİLYON 20 BİN LİRA BAĞIŞ TOPLANDI

Online olarak düzenlenen müzayedeye, yoğun ilgi gösterilirken, Prof. Rahmi Atalay'ın ahşaptan yapmış olduğu eser olan Kartal'ın son dokunuşu, Emine Erdoğan tarafından 16 Aralık 2021 tarihinde Ankara Cer Modern'de gerçekleştirildi. Bu eser 500 bin liralık fiyattan alıcı bulurken, eserden el edilen tüm gelir Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na (KAÇUV) bağışlanacak.

Prof. Atalay'ın ahşaptan yapmış olduğu bir diğer eser olan Boğa'nın son dokunuşu İGA CEO'su Kadri Samsunlu tarafından 16 Aralık 2021 tarihinde Ankara Cer Modern'de gerçekleştirildi. Boğa, 270 bin lira fiyattan sahibini bulurken eserden el edilen tüm gelir, Türkiye Engelliler Spor ve Eğitim Vakfı'na (TESYEV) bağışlanacak.

Online müzayedede satışa sunulan Prof. Atalay'ın ahşaptan yapmış olduğu Balık eserine ise en yüksek teklif 250 bin lira fiyatından verildi. Eserden elde edilen tüm gelir, Engelsiz Eğitim Vakfı'na (ENEV) bağışlanacak.

"SOSYAL SORUMLULUK, KURUM KÜLTÜRÜMÜZÜN EN ÖNEMLİ ADIMLARINDAN"

İGA CEO'su Kadri Samsunlu, İGA İstanbul Havalimanı'nın tasarımından üretim aşamasına kadar tüm süreçleri sıfır atık yaklaşımı ile ele aldıklarını hatırlatırken, attıkları her adımda sürdürülebilir bir iş kültürü oluşturarak, tüm faaliyetlerini bu bakış açısıyla yürütmeye özen gösterdiklerine dikkat çekti. Samsunlu, "Genç bir kurum olmamıza rağmen, kurum kültürümüzün en önemli adımlarından birini sosyal sorumluluk projeleri oluşturuyor. İstanbul Havalimanı Atık Yönetim Merkezi'nde toplanan atıklardan sanat eserleri üretiliyor olması bizleri ayrıca heyecanlandırıyor. Sıfır Atık projesinden ilham alarak ilkini 2019 yılında hayata geçirdiğimiz Artwist Atıktan Sanata projesinin devamı niteliğinde olan Artıktan Sanata ile sürdürülebilirliğe, çevre hassasiyetine, atıkların tekrardan değerlendirilebileceğine dikkat çektiğimiz için son derece mutluyum. Gerçekleştirdiğimiz proje sayesinde ihtiyaç sahiplerine toplamda 1 milyon 20 bin liralık bir bağışta bulunuyoruz. Projede emeği olan başta Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi ve değerli sanatçılarımız Prof. Rahmi Atalay ve Olgaç Artam'a da bu vesileyle teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.


Atıktan Sanata projesinden elde edilen gelir çocuklara umut olacak
Atıktan Sanata projesinden elde edilen gelir çocuklara umut olacak
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İstanbul Havalimanı, Emine Erdoğan, İGA, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Atıktan Sanata projesinden elde edilen gelir çocuklara umut olacak - Son Dakika


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