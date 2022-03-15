Atıl ağaçlar ürüne dönüşüyor, geliriyle konaklar restore ediliyor - Son Dakika
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Atıl ağaçlar ürüne dönüşüyor, geliriyle konaklar restore ediliyor

15.03.2022 12:28

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde atıl ağaçları farklı ürünlere dönüştüren belediye, elde ettiği geliri ilçedeki tarihi konakların restorasyonunda kullanıyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde atıl ağaçları farklı ürünlere dönüştüren belediye, elde ettiği geliri ilçedeki tarihi konakların restorasyonunda kullanıyor.

İlçe girişinde mezbaha binasına ait alandaki kapalı bölümü ahşap atölyesine çeviren Osmaneli Belediyesi, Orman İşletme Şefliğinin çalışması sonucu tasnif dışı kalan ağaçları, burada farklı ürünlere dönüştürüyor.

Atölyede çalışan ustalar, atıl ağaçlardan masa, sehpa, mumluk, saksı ve sandık gibi ürünler ortaya çıkarıyor.

Ürünler, ilçeyi ziyaret eden ziyaretçilerin satışına sunuluyor. Ürünlerin satışından elde edilen gelir, Sülüman Ağa, Bekir Güven, Fadıl Bozkurt, Necla Hanım konaklarının aralarında olduğu 15 tarihi yapının restorasyonunda kullanıldı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AA muhabirine, belediye olarak kaybolmakta olan sanatları tekrar canlandırmak istediklerini belirterek, "Kaybolmakta olan sanatların tümüne sahip çıkıyoruz. Yusuf Kan hocamızla ahşap işlemeciliğini bu şekilde canlandırmış olduk." dedi.

Atıl ahşapları hazırladıkları projeyle değerlendirdiklerini kaydeden Şahin, "Onlardan yaptığımız hediyelik eşyaları mağazamızda satarak elde ettiğimiz yaklaşık 1 milyon lira gibi bir rakamı tarihi konakların restorasyonunda kullanıyoruz. Bir taraftan malzemeleri en uç noktasına kadar kullanırken öbür taraftan da yapmış olduğumuz restorasyonlara da ayrı bir fon yaratıyoruz." bilgisini paylaştı.

Osmaneli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü ve Proje Koordinatörü Abdullah Tetik ise ağaçların atıl kalmasına gönüllerinin razı olmadığını söyledi.

Atıl ağaçları katma değerli ürüne dönüştürmeye karar verdiklerini anlatan Tetik, "Belediye olarak bir ahşap işleme atölyesi oluşturduk. Burada tasnif dışı kalan ağaçları çeşitli sanat eserlerine dönüştürerek Osmaneli turizmine sunmayı amaçladık." dedi.

Ağaçların hediyelik eşya ürünlerine dönüştürüldüğünü dile getiren Tetik, "Turizme hizmet etmek isteyen esnaflarımıza ürün üretiyoruz. Burada üretilen ürünlerimizi ilçe merkezindeki Lefke Han Sanat Atölyeleri Çarşısı'nda oluşturduğumuz satış merkezinde vatandaşlarla buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Her türlü ağacı işleyebiliyoruz"

Atölyede üretim yapan ahşap ustası Yusuf Kan da belediyenin kendisine sunduğu fırsat sayesinde ağaçtan ürünler ortaya çıkardığını ifade etti.

Öncelikle yapacağı ürünü tasarladığını anlatan Yusuf Kan, şunları kaydetti:

"Mesela bir sehpa yapacaksam ona uygun ölçülerde atıl ağaçları alıyorum, sonra temizlemesini yapıyorum. Çizimini ve kesimini yaptıktan sonra ürünü birleştirerek toplamaya başlıyorum. Çıkan atıl malzemeler küçük olduğu için daha çok işlem yapabiliyorum. Her türlü ağacı işleyebiliyoruz. Hayal gücümüzü kullanıp ürünler çıkarıyoruz."

Atıl ağaçlar ürüne dönüşüyor, geliriyle konaklar restore ediliyor
Atıl ağaçlar ürüne dönüşüyor, geliriyle konaklar restore ediliyor
Atıl ağaçlar ürüne dönüşüyor, geliriyle konaklar restore ediliyor

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Kaynak: AA

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