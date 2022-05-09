Atıl Alan 12 Bin Metrekarelik Peyzaj Alanına Dönüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Atıl Alan 12 Bin Metrekarelik Peyzaj Alanına Dönüştü

09.05.2022 09:09
Atıl Alan 12 Bin Metrekarelik Peyzaj Alanına Dönüştü

Yunusemre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan atıl alana Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeniden hayat verdi

. Moloz yığınları içerisindeki bakımsız alan gerçekleştirilen çalışmaların ardından vatandaşların keyifle zaman geçireceği 12 bin metrekarelik yeşil alana dönüştü. Çalışmaların ardından mevcut alanda incelemede bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, peyzaj alanında yürüyüş yapan vatandaşlara yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kentteki yeşil dokunun korunması ve arttırılması amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla çalışmalara devam ediyor. Daha yeşil Manisa için aralıksız olarak çalışan Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, Yunusemre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde moloz yığınları içerisindeki bakımsız alana hayat verdi. Titizlikle yürütülen çalışmaların ardından 12 bin metrekarelik peyzaj uygulamasına dönüşen alanda Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş ile birlikte incelemede bulundu.

Teşekkür Ettiler

İncelemeler sırasında vatandaşlarla sohbet eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, peyzaj alanında yürüyüş yapan vatandaşlara yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Vatandaşlar da yürütülen çalışmalar nedeniyle memnuniyetini paylaşarak Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Ferruh Karayiğit: Burası bakımsızdı. Çok güzel olmuş.

Gülseren Karayiğit: Sıcak bir şehir olduğu için ağaç gölgesi arıyoruz. Bu alan da çok güzel olmuş. Yapanların, emek verenlerin ellerine sağlık.

Çalışmalar Hakkında Bilgi Verdi

Mevcut alana 12 bin metrekarelik bir yeşil alan kazandırdıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, "Daha önce moloz yığını olan bakımsız bir alandı. Vatandaşlarımızın ve mahalle muhtarımızın talebi doğrultusunda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla mevcut alanda peyzaj uygulamasına başladık. Kötü görünümdeki alanda, ilk olarak tel örgüleri kaldırdık. Ardından ağaç budaması, daha sonra sondaj ve otomatik sulama uygulaması gerçekleştirdik. Ardından tesviye ve çimlendirme çalışmasıyla 12 bin metrekarelik bir yeşil alanı daha Manisa'mıza kazandırdık" dedi.

Kaynak: Bültenler
YORUMLAR
500
Kıbrıs Gazisinin içler acısı hali yürek burktu Kıbrıs Gazisinin içler acısı hali yürek burktu Manisa'da 50 şişe sahte içki ele geçirildi Manisa'da 50 şişe sahte içki ele geçirildi Metamfetaminle yakalanan şahıs gözaltına alındı Metamfetaminle yakalanan şahıs gözaltına alındı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atıl Alan 12 Bin Metrekarelik Peyzaj Alanına Dönüştü - Son Dakika

Bu haber Bültenler tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Bültenler tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Bültenler kurumudur.

Son Dakika
09:34 Abobuakar, Türkiye'ye dönebilir! Ancak bu kez adresi Beşiktaş olmayacak
09:00 Cristiano Ronaldo'nun kameralar önünde Pepe'ye yaptığı hareket sosyal medyada ses getirdi
09:00 Berkay Şahin'in kızı dolap kapağı nedeniyle yaralandı! Özlem Ada Şahin ateş püskürdü
08:32 CHP'den istifa eden Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak hamburger sözleri!
08:20 Brezilyalı yıldız futbolcu kadınlarla olan emeklilik planıyla büyük ses getirdi
08:14 Binnur Kaya'nın acı günü! Babasını kaybetti
08:08 Kara kış etkisini göstermeye başlıyor! Meteorolojiden birçok bölgeye uyarı geldi
07:52 Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sır gibi sakladığı kızı ortaya çıktı
07:26 İsmail Balaban ve İlayda Şeker nişanın hemen ardından düğün de yaptı
05:12 Tartıştığı kız arkadaşının bıçakladığı genç yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2022 09:42:05. #1.13#
SON DAKİKA: Atıl Alan 12 Bin Metrekarelik Peyzaj Alanına Dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement