Atıl alan otopark olarak düzenlendi - Son Dakika

Mevcut alanda bulunan boş alanı, vatandaşların talebi üzerine otopark olarak değerlendiren Büyükşehir Belediyesi, kilit parke ve aydınlatma çalışmasının ardından 100 araçlık otoparkı vatandaşların kullanıma sundu.

İl genelinde hizmet ve yatırımlarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmaları yaparken vatandaşların da görüşlerini önemsiyor. Yunusemre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde peyzaj ve ağaçlandırma çalışması yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi, burada vatandaşların görüşlerini de dikkate aldı. Vatandaşlar, peyzaj uygulamasının alt bölümünde yer alan, site sakinleri tarafından otopark olarak kullanılan boş arazinin düzenlenmesini talep etti. Bu talebe duyarsız kalmayan Büyükşehir Belediyesi, ilk olarak mevcut alanda kilit parke çalışması yaptı. Son olarak aydınlatma çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, 100 araçlık otoparkı vatandaşların hizmetine sundu.