Atıl alan otoparka dönüştürüldü - Son Dakika

Atıl alan otoparka dönüştürüldü

Atıl alan otoparka dönüştürüldü Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin: "Sadece otopark açılışı değil, tarihi binamıza ve tarihimize saygı için bir araya geldik" "Araç egzozlarından çıkan gazlar tarihi binalara zarar vermektedir" Milletvekili Yaşar Tüzün;

Atıl alan otoparka dönüştürüldü

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin:

"Sadece otopark açılışı değil, tarihi binamıza ve tarihimize saygı için bir araya geldik"

"Araç egzozlarından çıkan gazlar tarihi binalara zarar vermektedir"

Milletvekili Yaşar Tüzün;

"Bu otoparkın açılışı aynı zamanda bu tarihi binanın da korunması ve kollanması anlamını taşımaktadır"

BİLECİK - Bilecik Belediyesi tarihi belediye binası yanında bulunan atıl alan gerçekleştirilen çalışma sonucu otoparka çevrilerek, vatandaşların hizmetine sunuldu.

Atıl alanlarda yapılan kapsamlı düzenleme ve peyzaj çalışmaları ile hazırlanan otoparkın açılışı gerçekleştirildi. Açılış programına Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Belediye Başkanı Semih Şahin'in yanı sıra çok sayıda davetli ve kurum çalışanı katıldı.

"Sadece otopark açılışı değil, tarihi binamıza ve tarihimize saygı için bir araya geldik"

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, programda yaptığı konuşmada, gerçekleştirilen çalışmanın sadece bir otopark açılışı olmadığı ve tarihi bina ile tarihimize saygının bir gereği olduğunu kaydetti. Bilecik Belediye Başkanlığı ve Bilecik İl Müze Müdürlüğü işbirliğinde mevcut belediye binası yanındaki atıl alanda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda vatandaşlar otopark ihtiyacını giderdiklerini kaydeden Başkan Şahin, şunları söyledi:

"Elbette ki vatandaşlarımızın faydasına olan her türlü çalışmanın açılışı olabilir. Ancak bizler burada sadece bir otoparkın açılışını yapmıyoruz. Tarihimize saygının bir gereği olarak belediye binasının daha uzun ömürlü olması ve korunması için gerçekleştirdiğimiz bir çalışmanın açılışını yapıyoruz. Bilecik Belediyesi olarak, göreve geldiğimizde böyle tarihi bir binanın çok daha iyi korunması gerektiğini düşünerek, Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne projemizi sunduk ve onayını aldığımız proje doğrultusunda burada bir düzenlemede bulunduk. Böylece hem belediyemize gelen vatandaşlarımızın otopark ihtiyacını karşıladık hem de tarihi belediye binasının daha çok korunmasını sağladık" dedi.

"Araç egzozlarından çıkan gazlar tarihi binalara zarar vermektedir"

Araç gazlarından çıkan egzoz gazlarının tarihi binalara zarar verdiğini ve böylesine tarihi bir yapının çevresinde araç olmaması gerektiğinin altını çizen Başkan Şahin, "Daha önce de birçok restorasyon çalışmasında yer aldığım için bu tür binaların daha çok korunması gerektiği ve araç egzozlarından çıkan gazın bina cephelerine zarar verdiğini biliyorum. Bundan dolayı gerçekleştirdiğimiz bu proje ile buradaki atıl alanları halkımızın hizmetine sunduk" dedi.

"Bu otoparkın açılışı aynı zamanda bu tarihi binanın da korunması ve kollanması anlamını taşımaktadır"

Milletvekili Yaşar Tüzün, konuşmasında tarihe saygı düşüncesiyle gerçekleştirilen çalışmanın önemine değinerek, projenin gerçekleştirilmesinde emeği olan Belediye Başkan Semih Şahin, belediye meclisi üyeleri ve çalışanlara teşekkür etti. Tüzün, "Böylesine tarihi ve kültürel bir özelliği olan ve 120 yaşında olan bir binanın önümüzdeki kuşaklara da aktarılması anlamında çok önemli gördüğüm bu eser dolayısıyla Belediye Başkanımız Semih Şahin ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bugünkü bu toplantı sadece bu otopark açılışı anlamında değildir. Bu otoparkın açılışı aynı zamanda bu tarihi binanın da korunması ve kollanması anlamını taşımaktadır. Onun için bu çalışmada emeği geçenlere tekrar teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından otoparkın açılışı gerçekleştirildi.

Atıl alan otoparka dönüştürüldü

Milletvekili, Semih Şahin, Bilecik, Araç, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 13:06

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Atıl alan otoparka dönüştürüldü - Son Dakika
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