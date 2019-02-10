Son Dakika Haberleri: Atıl Alan Yaşam Alanına Dönüştü

Atıl Alan Yaşam Alanına Dönüştü

1 saat önce

Turgutlu Belediyesi Selvilitepe Mahallesi Armağan Sokak ve Orkide Sokağın kesiştiği noktada atıl durumda bulunan alanı estetik dokunuşla yeni bir yaşam alanına dönüştürdü.

Atıl Alan Yaşam Alanına Dönüştü, System.String[]
Turgutlu Belediyesi Selvilitepe Mahallesi Armağan Sokak ve Orkide Sokağın kesiştiği noktada atıl durumda bulunan alanı estetik dokunuşla yeni bir yaşam alanına dönüştürdü. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'in talimatlarıyla Park Bahçeler Müdürlüğü ekibinin titiz çalışmalarıyla ortaya çıkan yeni yaşam alanı, mahalle sakinlerince beğeni toplarken, Başkan Şirin de mevcut alanın mahalle halkına hayırlı olmasını diledi.

Turgutlu Belediyesi gerek şehir merkezinde gerekse kırsal mahallerde kent estetiğini yönelik çalışmalarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Selvilitepe Mahallesi Armağan Sokak ve Orkide Sokağın kesiştiği noktada bulunan ve atıl durumdaki alan da Park Bahçeler Müdürü Önder Pala ve ekibinin yaptığı çalışmalar sonucunda yeni bir yaşam alanına dönüştü. Yepyeni bir görünüme ve donanıma sahip olan bölgenin mahalle sakinlerine hayırlı olmasını temenni eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Selvilitepe Mahallemizde bulunan yaklaşık bin 500 metrekarelik atıl alanı bölge sakinlerimizin ihtiyacını karşılamak üzere bambaşka bir hale getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mevcut alana süs havuzu yaptık. Oturma bankları ve yürüyüş yollarıyla donatarak bir mahallenin ihtiyacı olabilecek pek çok aktiviteyi içerisinde değerlendirdik. Elbette çocuklarımızı da unutmadık, onlar için de çalışmamıza çocuk oyun gurubu ekledik. İnşallah evlatlarımız oyun oynarken, ailelerimiz de orada keyifli zaman geçirebilecek. Yakın zamanda yapacağımız aydınlatma çalışmasıyla da geceleri de ayrı bir güzelliğe sahip olacak alanımız Selvilitepe mahallemize ve Turgutlumuza hayırlı olsun" dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:19 Kaynak: İHA

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