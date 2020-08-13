Atıl alanı 3 bin 600 kamyon toprak taşıyarak tarım arazisine dönüştürdü - Son Dakika

Atıl alanı 3 bin 600 kamyon toprak taşıyarak tarım arazisine dönüştürdü

Bartın'da yaşayan Şenol Karayaman, kiraladığı 167 dönümlük kamu arazisini 3 bin 600 kamyon toprak taşıyarak tarım arazisine dönüştürdü.

Bartın'da yaşayan Şenol Karayaman, kiraladığı 167 dönümlük kamu arazisini 3 bin 600 kamyon toprak taşıyarak tarım arazisine dönüştürdü.

Balıkesir'de 40 yıldır tarım ve turşu üretimiyle uğraşan 64 yaşındaki Şenol Karayaman, sık sık ziyaret için geldiği Bartın'da tarım yapmak amacıyla Büyükkıran köyünde 167 dönümlük kamu arazisini kiraladı.

Toprak analizleri sonrası arazinin tarıma elverişsiz olduğunu belirleyen Karayaman, 3 bin 600 kamyon toprak taşıyarak araziyi tarıma elverişli hale getirdi.

Arazide ilk olarak lavanta fidesi yetiştirmeyi amaçlayan girişimci, dikim zamanını kaçırınca arazide biber yetiştirmeye karar verdi.

Karayaman, arazide yetiştirdiği 250 ton biberi kuracağı fabrikada turşu yaparak Türkiye'nin dört bir yanına göndermeyi hedefliyor.

150 kişiye istihdam sağlanacak

Şenol Karayaman, AA muhabirine, lavanta fidesi yetiştirmek isterken zamanı kaçırınca asıl yaptığı işte yatırım yapma kararı aldığını söyledi.

Arazi için çok uğraş verdiğini anlatan Karayaman, şöyle devam etti:

"Burayı 3 bin 600 kamyon toprak çekerek tarıma elverişli hale getirdik. Lavantayı yetiştiremediğimiz için biber ekelim dedik çünkü ben esasen turşu üreticisiyim. Burada ürettiğimiz bibere 'sanayi biberi' diyoruz, yani bu bölgede ekimi yapılmayan biber. Türkiye'nin her tarafına turşu satıyoruz. Allah nasip ederse burada 1500 metrekare kapalı, 15 bin metrekare açık sundurmalı alan üzerine turşu fabrikası kuracağız. Şu anda temellerini attık. İlk hasadımızdan elde edeceğimiz 250 ton biberi 1-2 ay içinde faaliyete geçireceğimiz fabrikada turşu yapacağız. Yaklaşık 3 milyon lira gelir elde etmiş olacağız. Yine burada 150 kişiye istihdam sağlayacağız."

Arazinin 87 dönümüne biber ektiklerini, 80 dönümüne de göbek marul ekeceklerini anlatan Karayaman, "Buradan Karadeniz ve Marmara bölgelerine haftada 100 bin marul da göndereceğiz. Tüm anlaşmalarımızı yaptık. İlk deneme üretimimizi açık alanda yapacağız, daha sonra hava şartları değiştiği zaman seraya çevireceğiz. Burada şu anda maliyeti 1 milyon 200 bin lira olan 12 bin metrekare alanda sera yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Karayaman, arazinin tarıma elverişli hale gelmesi için toprak, damlama sistemi, kuyu, su, altyapı ve gübre olmak üzere 3 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirterek, ilerleyen zamanlarda araziye lavanta da ekeceklerini sözlerine ekledi.

Atıl alanı 3 bin 600 kamyon toprak taşıyarak tarım arazisine dönüştürdü

Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 11:04

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atıl alanı 3 bin 600 kamyon toprak taşıyarak tarım arazisine dönüştürdü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı Son Dakika: Üniversitelerde eğitim 1 Ekim'den sonra başlayacak Hannover, Fenerbahçeli Tolgay Arslan için devreye girdi Beşiktaş, Brezilyalı stoper Welinton ile 3 yıllık anlaşmaya vardı Son Dakika: CHP, "Bin günde memleket" hareketini başlatan Muharrem İnce'nin iddialarına madde madde yanıt verdi İzmir'de kadın cinayeti! Gizem Filiz, eve balkondan tırmanarak giren eski eşi tarafından boğularak öldürüldü Muharrem İnce'nin "CHP, sandıkları boş bıraktı" sözü belgelerle doğrulandı Alanyaspor, 3 transferi birden bitirip Fatih Aksoy, Davidson ve Ufuk Ceylan'ı kadrosuna kattı Diyarbakır'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak "Cumhurbaşkanı kim olsun" anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dorukhan-Ozan takası için görüşme halinde Son Dakika: ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav başvurularında adaylardan HES kodu bilgisi istenecek Bursa'da yakalanan DEAŞ'lı teröristten korkunç itiraf: Hedefim polis merkezinde kendimi patlatmaktı Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü 4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü yangın, tavuk kümesinde pürmüz yakılması sonucu çıkmış
Jose Sosa, 17 Ağustos'a Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'nin kampına katılacak Jose Sosa, 17 Ağustos'a Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'nin kampına katılacak         
14:54
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada         
14:47
Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları satış rekoru kırdı Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları satış rekoru kırdı         
14:37
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler         
14:36
Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti         
14:17
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor         
14:04
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu         
14:03
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu         
13:52
Kovid 19 taşıyıcısı çift, virüsü 1 köye ve 1 fabrikaya bulaştırdı Kovid 19 taşıyıcısı çift, virüsü 1 köye ve 1 fabrikaya bulaştırdı         
13:50
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi         
13:38
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz         
13:36
MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti         
13:19
İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü         
13:15
Marketindeki sucuğu yiyen sokak kedisini tekmeledi, savunması duyanları çileden çıkardı Marketindeki sucuğu yiyen sokak kedisini tekmeledi, savunması duyanları çileden çıkardı         
12:57
Köyden şehre taşınmak isteyen eşine, gözünü kırpmadan ateş etti Köyden şehre taşınmak isteyen eşine, gözünü kırpmadan ateş etti         
12:19
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi         
12:18
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu         
12:05
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti         
11:19
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak         
11:12
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti         
10:59
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı         
10:36
Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor         
10:33
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı         
10:07
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu         
09:37
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti         
09:17
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu         
08:53
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı? Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?         
08:36
Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir         
08:35
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık         
08:13
MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü         
07:18
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi         
22:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2020 18:00:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Atıl alanı 3 bin 600 kamyon toprak taşıyarak tarım arazisine dönüştürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei