Atıl araziler çörek otu tarlası oldu, çiftçinin yüzü güldü! Uşaklı üreticiler bu yıl 33 milyon lira gelir elde edecek

Tarım ve Orman Bakanlığının nadas alanlarının daraltılmasına yönelik projesi kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Uşak Valiliği İl Özel İdaresinin de katkılarıyla 2015 yılında 1 ton çörek otu tohumu dağıtılarak 1000 dekarlık alanda ekime başlandı. Zamanla artan ekim alanı geçen yıl 12 bin dekara ulaştı, bu yıl ise 16 bin dekara çıktı. Fiyat dengesini yakalayan Uşaklı üreticiler, 2019'da 779 ton, 2020'de 1170 ton, 2021 yılında ise 1300 ton çörek otu elde etti. Halen hasadı süren çörek otu, 25 liralık fiyatıyla da üreticisinin yüzünü güldürdü. Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş, bu yıl kentte çörek otundan 33 milyon lira gelir elde edilmesini beklediklerini söyledi.

"ŞU AN TÜRKİYE BİRİNCİSİYİZ"

Çörek otu ekiminin her yıl yaygınlaştığını dile getiren Keleş, "Atıl durumdaki tarım arazilerini değerlendirmek istedik. Çiftçilerimizin de gayretiyle çorak tarım alanlarını aktif halde kullanmaya başladık. Bu şekilde bir yandan da nadas alanlarını daraltıyoruz. Geldiğimiz 6 yıllık süreçte çörek otu bölgede ciddi anlamda ekonomik gelir sağladı. Atıl arazileri de alan bazında minimum seviyeye düşürdük. Şu an Türkiye birincisi olduğumuz çörek otunda üretimi artarak devam ettirmeyi planlıyoruz. Karasal iklim ve kıraç arazisi yoğun bölgelerde etkin bir şekilde çörek otu ekimi yapılabilir. Çörek otunun kilogram fiyatı 25 lira olduğu için dekarda çok ciddi bir gelir sağladı. Bölge çiftçimiz bu anlamda çok memnun. Özellikle kuraklıktan etkilenmediği için çiftçimiz rekolte açısından herhangi bir endişe taşımıyor." ifadelerini kullandı.

"TALEP ÇOK FAZLA"

Üretici İsmail Aktaş da çörek otunda iyi bir sezon geçirdiklerini belirtti. Banaz'ın Çiftlik köyünde 2020 yılında 65 dekarda üretimi yapılan çörek otunun bu sene 200 dekara çıktığını söyleyen Aktaş, "Talep çok fazla. Ekonomik değeri diğer ürünlere kıyasla çok yüksek bir bitki. Önümüzdeki yıl ekim alanının 5 katına çıkacağını düşünüyorum." dedi.

Ergüneş Ercan da çörek otunun bölge çiftçileri için iyi bir kazanç kapısı olduğunu ifade etti. Fiyatın salgının da etkisiyle yükseldiğine dikkati çeken Ercan, "Bu sene fiyat rekor derecede yüksek. Ekim alanlarımız da oldukça arttı. Buğdayı, arpayı baz alacak olursak çok daha yüksek bir kazanç elde ediyoruz. Bunun yanında ekim maliyetleri de oldukça düşük. Biz buğdayda dekarda 120 kilogram gübre kullanırken, çörek otunda 20 kilogram kullanıyoruz. Bu anlamda da oldukça avantajlı bir bitki." diye konuştu.

İHRACATI DA ARTIYOR

Üretimi ülkenin birçok bölgesinde yaygınlaşan çörek otunda ihracat artışı da dikkati çekiyor. Türkiye'nin 2020 ocak-temmuz döneminde 1 milyon 228 bin dolar olan çörek otu dış satımı, bu senenin aynı döneminde yüzde 24 artışla 1 milyon 528 milyon dolara çıktı.