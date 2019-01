Atıl Araziler Tarıma Kazandırılacak

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Başkanı Adem Sarı, Tarım Okulu projesi ile atıl arazileri tarıma kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

STB Başkanı Adem Sarı, Borsa'nın şehre kazandırmayı planladığı Sakarya Tarımsal Uygulama Merkezi projesinde de yer alan Tarım ve Orman Bakanlığının atıl arazileri kapsayan yeni politikası üzerine açıklamalarda bulundu. Başkan Sarı, Ticaret ve Sanayi Şurasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmak üzere, Borsa'nın tüm kademelerinin görüşleri alınarak hazırlanan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında bilgi verdi.



Sakarya Ticaret Borsasının Tarımsal Uygulama Merkezi Projesiyle tarım ve hayvancılık alanında donanımlı bireylerin ülkemize kazandırılacağını açıklayan Sarı, "Borsamızın ana felsefesi eğitim ve üretim üzerinedir. Tarım Okulumuzla ilgili Türkiye'de ilkleri hayata geçirmek istiyoruz. Bir kampüs planımız var. Göreve geldiğimizde 'hayallerimiz var' dedik. Burada eğitimin yanı sıra mezun olan tüm bireylerin tarım ve hayvancılık yapabilmeleri için atıl arazilere talip olacağız" dedi



Atıl araziler hayat bulacak



Bakanlık tarafından yapılan, 'Atıl Tarım Arazilerinin Üretime Kazandırılması ile Arazi Bankacılığının Kurumsal Altyapı'nın Çalıştayı'nın önemine değinen Başkan Sarı, "Sakarya Ticaret Borsası, Tarım Okulunun hayata geçmesiyle birlikte ülkemizde bütün atıl arazilere taliptir. Sayın Bakanımızda atıl arazilerin tarıma ve ekonomiye kazandırılması konusunda politikasını net bir şekilde dile getirdi. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başlayan bu çalışma bizleri mutlu etti" diye konuştu.



Tarım Okulu hedefinde var



Türkiye'de atıl tarım arazileri için kolların sıvandığına vurgu yapan Başkan Sarı, "Tarımda üretimin arttırılması adına, ülkemizin geleceğini ve gıda güvencesini de ilgilendiren bu kararı sonuna kadar destekliyoruz. Tarım Okulu Projemizin felsefesi olan atıl arazilerin ekonomiye kazandırılması hedefinde kararlılıkla ilerliyoruz. İnsan ve toprak bağını güçlendirilerek ülkemizin potansiyellerinin hayata geçirilmesi bizi geleceğe taşıyacak yegane temel olacaktır" ifadelerini kullandı.



Sakarya'da tarımsal alanların toplam büyüklüğünün 2 milyon 200 bin 400 dekardan oluştuğunu ifade eden Sarı, "Sadece Sakarya'da sebze, meyve, hayvansal üretimden sağlanan toplam gelir 5 milyar lirayı buluyor. Tarım bu şehrin ve ülkemizin can damarıdır. Hava ve su neyse toprakta odur. Tarımsal üretimin arttıkça hem ülkemiz kazanacak, hem de daha çok ve güvenli gıdanın önü açılacak. Bu yüzden atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması çok ciddi ve önemli bir atılımdır" dedi



Ticaret ve Sanayi Şurası



Ticaret ve Sanayi Şurası hakkında bilgi veren Başkan Sarı, tarım-hayvancılık konularında önemli paylaşımlar yapacaklarını söyledi. Sarı, "Projelerimizi bir kez daha dile getireceğiz. Kentimizin sorunları, çözüm önerileri, hangi düzenlemelere ihtiyaç var, destekleyici verilerle aktaracağız. Borsamızın her üyesinin konuşarak yönetim sürecine dahil olmasını sağlıyoruz. Her görüşe önem veriyoruz. Bu kapsamda, 'Konuşan Borsa' olarak hazırladığımız dosyayı Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağız" diye konuştu. - SAKARYA

