Atıl arazilerde üretim için Ardahan'daki çiftçilere 153 ton tohum dağıtıldı - Son Dakika
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Atıl arazilerde üretim için Ardahan'daki çiftçilere 153 ton tohum dağıtıldı

09.04.2022 11:50
Atıl arazilerde üretim için Ardahan'daki çiftçilere 153 ton tohum dağıtıldı

Ardahan'da "Atıl Tarım Arazilerinde Arpa ve Tritikale Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında 718 çiftçiye sertifikalı tohum dağıtıldı.

Ardahan'da "Atıl Tarım Arazilerinde Arpa ve Tritikale Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında 718 çiftçiye sertifikalı tohum dağıtıldı.

Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen programda 7 bin 180 dekarda ekilmek üzere 718 çiftçiye 143 ton arpa ve 10 ton tritikale tohumu verildi.

Vali Hüseyin Öner, törende yaptığı konuşmada, proje ile atıl arazileri değerlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Desteklerle çiftçinin kazanacağını, ülkenin de ihtiyaç hissettiği hububat, baklagil ve yağlı tohumlarda üretiminin artacağını ifade eden Öner, şöyle konuştu:

"Bir milyon liralık bütçesi olan projenin 500 bin lirası bakanlık, 250 bin lirası İl Özel İdaresi ve 250 bin lirası da çiftçi katkısıyla uygulandı. Bugün 143 ton arpa ile 10 ton tritikale tohumu dağıtımını yapıyoruz. Projemizin hayırlı uğurlu ve çiftçilerimiz için bereketli bir hasat dönemine vesile olmasını diliyorum. İlimizde tarımsal ve hayvansal üretimi arttırmaya, geliştirmeye, çiftçilerimizi desteklemeye yönelik projelerimiz ve çalışmalarımız devam edecektir."

Öner, projede emeği ve katsısı olanlara teşekkür etti.

Atıl arazilerde üretim için Ardahan'daki çiftçilere 153 ton tohum dağıtıldı
Atıl arazilerde üretim için Ardahan'daki çiftçilere 153 ton tohum dağıtıldı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atıl arazilerde üretim için Ardahan'daki çiftçilere 153 ton tohum dağıtıldı - Son Dakika


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