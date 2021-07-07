Atıl arazilerde üretim seferberliği - Son Dakika

Atıl arazilerin tarıma kazandırılması için çalışmalar sürüyor. Samsun'un Tekkeköy ilçesinde de bu kapsamda üretim seferberliği başlatıldı. İlçede yıllardır ürün yetişmeyen arazilere ceviz fidanları dikildi. Samsun'un Tekkeköy ilçesinde atıl arazilerde üretim seferberliği başlatıldı.

Yıllardır ürün yetişmeyen arazilere ceviz diktiren Belediye Başkanı Hasan Togar "İlçe halkımız bize başkanlık görevini 2. dönemde de layık görmelerinin ardından en büyük görev olarak kabul ettiğimiz şey ilçemizin insanlarının üreten bir toplum olarak desteklemek. Bunun adına da ceviz desteklemeleri yaptık. 320 dekar alanda binlerce fide ile yeni bir tarım ürünü oluşturmak için çiftçilerimize ceviz hibe ederek bölgede ceviz üretimini de arttırmak istiyoruz. Şu anda hibe yaptığımız bir bahçede 3 yıllık ceviz ağaçlarımız mevcut. İnşallah seneye bu ağaçtan ürün almaya başlayarak, çok ciddi ve sürekli bir gelir kaynağını insanlarımızla buluşturmuş olacağız. Hedefimiz; ekilebilir her araziyi hangi cins ürün yetişmeye elverişli ise tarım ve orman il/ilçe müdürlüğünden destek alarak, toprağı analiz ederek, maddi ve manevi olarak çiftçimize destek olmaktır. Böylece bu ilçenin sınırları içerisinde her türlü ürünün yetiştirildiğini göstereceğiz. Huzurlu ve mutlu insanlar topluluğu oluşturacağız. " dedi.

Çiftçi Ali Domdomoğlu, cevizin fındık yetişmeyen arazilerde kullandıklarını belirtti. "Başkanımız Hasan Togar bizim elimizden tutarak cevize destek verdi. Fındık olmayan arazilerde artık ceviz yetiştiriyoruz. Tekkeköy'de artık boş arazi kalmıyor. Buralar fındık ekilemeyen boş arazilerdi. Belediyenin desteğiyle artık buralarda ceviz ağaçları büyüyecek. " şeklinde konuştu.

Tekkeköy'de ayrıca daha önce profesyonel bir şekilde yetiştirilmeyen çilek, salep ve arıcılık faaliyetleri de destekleniyor. samsun Tekkeköy ceviz atıl boş arazi tarım