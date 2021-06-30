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Atıl arazilerde üretim yapıldı, geliriyle ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülecek - Son Dakika

Atıl arazilerde üretim yapıldı, geliriyle ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülecek

30.06.2021 13:41
Atıl arazilerde üretim yapıldı, geliriyle ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülecek, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi, Kulu ve Meram ilçesi Çomaklı Mahallesi'nde atıl durumdaki 1 milyon 500 bin metrekare araziyi üretime kazandırdı.

Çomaklı Mahallesi'ndeki araziye ekilen yerli arpanın hasadını gerçekleştiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tamamen susuz ortamda yetiştirilen arpadan toplam 140 bin kilogramlık mahsul elde etmeyi planladıklarını, üründen elde edilecek gelirin sosyal desteklemede kullanılacağını söyledi. Çomaklı Mahalle Muhtarı Hasan Dinç, "Burası atıl bir araziydi. Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle verimli araziye dönüştürdük. İlaçlamasında, gübrelemesinde mahallemizin insanlarının emeği var. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim." dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Kulu ve Meram ilçelerinde mülkiyeti kendisine ait olan atıl durumdaki 1 milyon 500 bin metrekare araziyi üretime kazandırmak ve buradan elde edilecek geliri sosyal yardımda kullanmak üzere Türkiye'ye örnek bir çalışma yürütüyor.

Meram Çomaklı Mahallesi'ndeki arazide ekimi yapılan arpanın hasadını gerçekleştiren Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi'ne ait atıl durumdaki arazileri tarıma kazandırmak için öncelikle arazilerin envanterini çıkardıklarını, ardından il sınırları içindeki tüm arazilerde ekim işlemi yaptıklarını söyledi.

TARIMDA EN ÖNEMLİ ÖNCELİĞİMİZ YERLİ VE MİLLİ TOHUM KULLANMAK

Başkan Altay, "Çomaklı Mahallemizde ilk ekimi 2020 yılının Kasım ayında gerçekleştirmiştik. Tarımda en önemli önceliklerimizden birisi yerli ve milli tohum kullanmak. Burada da Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitü tarafından geliştirilmiş 'Larende arpa' tohumunu kullandık. Ekim işlerini yaparken arazilerimizin hem hazırlanması hem gübrelenmesi hem de tohumun toprakla buluşturulması işlemlerinde bölgedeki çiftçilerimizden destek aldık. Böylece çiftçilerimizi de sisteme dahil etmiş olduk." ifadelerini kullandı.

TAMAMEN SUSUZ ORTAMDA ÜRÜN YETİŞTİRİLDİ

Çomaklı'da hasat yapılan 700 bin metrekarelik alandan toplam 140 bin kilogramlık mahsul elde etmeyi planladıklarını aktaran Başkan Altay şöyle devam etti: "Burada tamamen susuz ortamda bir ürün yetiştirildi. Böylece inşallah yaşamayız ama ağır bir susuzluk durumunda da bölgede yetişebilecek ürünle ilgili bir Ar-Ge çalışması yürütmüş oluyoruz. Bu yıl kuraklık şartlarından dolayı 200 kilogramlık bir rekolte beklentimiz var. Ürünler işlendikten sonra depoya sevk edeceğiz. Lisanslı depoda depolanacak. Ticaret Borsamıza da desteğinden dolayı teşekkür ediyorum."

GELİRİ SOSYAL YARDIMDA KULLANILACAK

Başkan Altay, elde ettikleri ürünün tamamını sosyal yardımda kullanacaklarını, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak tarımla uğraşmaya, tarımda öncü olmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

MAHALLE MUHTARINDAN BAŞKAN ALTAY'A TEŞEKKÜR

Çomaklı Mahalle Muhtarı Hasan Dinç, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'ın katkılarıyla burada kuru tarım denemesi yapıldı ve arpa ektik. Cenab-ı Allah ne kadar yağmur verdiyse o kadar oldu. Herhangi bir sulama yapılmadı. Çok güzel de verim alındı. Burası atıl bir araziydi. Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle verimli arazilere dönüştürdük. Buradaki ürünler sosyal yardımlarda kullanılarak tekrar geri dönüşüm sağlanacak. Özellikle ilaçlamasında, gübrelemesinde mahallemizin insanlarının emeği var. O insanlar da ekonomiye katkı sağladı. Bölgemizin insanı faydalandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

KURAK DÖNEMLERDE ÜRÜN ALABİLDİĞİMİZİ GÖRDÜK

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi bünyesinde görevli Ziraat Mühendisi Muhammet Özen, atıl durumda bulunan tarımsal alanlardaki üretim yapılmayan yerlerde ürün ektiklerini belirterek, "Burada da kurak şartlarda arpa yetiştiriciliği yapıyoruz. Özellikle yerli tohum kullandık. Çünkü mevsimsel olarak en kıraç ve kurak yıllarından bir tanesini yaşıyoruz. Burada en kıraç yıllarda verimimiz düşük olduğunda, ülke ekonomisine ne kadar katkı sağlamamız gerektiği açısından bir deneme yaptık aslında. Şu an için kurak dönemlerde ürün alabildiğimizi gördük." diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram İlçesi Çomaklı Mahallesi'ndeki 700 bin metrekare arazinin yanı sıra Kulu ilçesinde de yine atıl durumda bulunan 800 bin metrekare arazide nohut ekimi yaparak bölgeyi ekonomiye kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Atıl arazilerde üretim yapıldı, geliriyle ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülecek

Büyükşehir Belediyesi, Uğur İbrahim Altay, Hasan Dinç, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Atıl arazilerde üretim yapıldı, geliriyle ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülecek - Son Dakika


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