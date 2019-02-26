Atıl Arazileri Sektörlerimize Kazandıracağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Hazine'ye ait ne kadar atıl arazi varsa, ne kadar kullanılmayan arazi varsa biz bunu sektörlerimize kazandıracağız. Tarım sektörüne, turizm sektörüne, sanayicimize kazandıracağız." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Hazine'ye ait ne kadar atıl arazi varsa, ne kadar kullanılmayan arazi varsa biz bunu sektörlerimize kazandıracağız. Tarım sektörüne, turizm sektörüne, sanayicimize kazandıracağız." dedi.



Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Sanayi Bölgeleri Kentsel Dönüşüm Derneği tarafından hazırlanan "Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi Protokolü"nün Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, projeyle Konya'nın 30 yıllık problemini çözeceklerini söyledi.



Projenin hem Konya hem de bölge için önemli bir yatırım olduğunu belirten Kurum, "Yatırım bedeli yaklaşık 1 milyar lira olan bu projeyle, Konya sanayisi inşallah büyüyecek, Konya'daki istihdam artacak ve şehrimiz kentsel dönüşüm anlamında yeni yaşam alanlarına kavuşacak. İnşallah bu yıl içerisinde projeye başlayacağız ve 36 aylık bir süreç içerisinde de hak sahiplerine dükkanlarını teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.



"Tüm Türkiye'de yenilenmesi gereken 6,7 milyon konutumuz var"



Kurum, Bakanlık olarak ülkede yaşam kalitesini yükseltme gayretinde olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Kentsel dönüşümle ilgili Türkiye çapında önemli bir süreç başlattık. Tüm Türkiye'de yenilenmesi gereken 6,7 milyon konutumuz var. Hedefimiz önümüzdeki beş yıllık süreçte her yıl 300 bin konutu dönüştürmek. Bu 300 bin konutu dönüştürürken şehrin kültürünü, mimarisini öne çıkaracak önemli projeler yapmak istiyoruz. Kentsel dönüşümü aslında biz ikiye ayırdık. Biri tarihi alanlarda dönüşüm, diğeri ise yıkılma tehlikesi olan, metruk, deprem riski taşıyan alanlardaki dönüşüm. Bir de sanayi alanları dönüşümümüz var ki aslında bunun örneğini daha önce birkaç şehrimizde yaptık. İnşallah şimdi Konya'mızda da çok önemli bir proje gerçekleştiriyor olacağız."



Konya'da yapılacak yeni sanayi sitesinin şehri güzelleştireceğinin altını çizen Kurum, projeyle birlikte şehrin içindeki sanayi alanını, çöküntü alanı şehir dışına çıkaracaklarını, yerine de millet bahçelerinin, yürüme yollarının, yeşil alanların, üniversitelerin, okulların olduğu önemli bir yaşam alanı kazandıracaklarını dile getirdi.



"180 bin çiftçimiz hazine arazisinin kiralanması işinden faydalandı"



Kurum, şehirlerin kalkınması için yerel yönetimlerden gelen her projenin arkasında olacaklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Biz, çiftçimizin de yanındayız, turizm sektörünün de yanındayız, sanayimizin de yanındayız. Hazine arazilerinin kiralanması işini yaptık. Yaklaşık 218 bin çiftimizi ilgilendiren süreçte 180 bin çiftçimiz hazine arazisinin kiralanması işinden faydalandı. Hazine'ye ait ne kadar atıl arazi varsa, ne kadar kullanılmayan arazi varsa biz bunu sektörlerimize kazandıracağız. Tarım sektörüne, turizm sektörüne, sanayicimize kazandıracağız." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 11 maddelik seçim manifestosunun 8 maddesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgili olduğunu belirten Murat Kurum, şunları kaydetti:



"Bugüne kadar 40'ın üzerinde şehrimize 100 farklı ziyarette bulunduk. Gittiğimiz şehirlerimizde teşkilatlarımızla, vatandaşımızla iş birliği içerisinde, herkesin rızasını almak suretiyle, hakkaniyet çerçevesinde bu projeleri konuşuyor, istişare ediyor ve hızlı bir şekilde de uygulamaya çalışıyoruz. Daha önce geldiğimizde hem Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlattığımız hem de hemşehriniz olarak süreci hızlandırdığım bu sanayi dönüşümü de bu projelerden biri. Bu yatırımın Konya'mıza, Karatay'ımıza, tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah buradaki sanayicimiz, kiracılarımız, esnafımız hiçbir şekilde mağdur olmayacak, yeni sanayi alanımıza taşınacaktır."



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da birer konuşma yaparak, projenin il ve ülke için hayırlı olmasını diledi.



Konuşmaların ardından Bakan Kurum öncülüğünde taraflar, "Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi Protokolü"nü imzaladı.



Programının ardından memleketi Karapınar ilçesine doğru yola çıkan Kurum, Hotamış Mahallesi'nde vatandaşları selamladı.

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