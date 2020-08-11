Atıl durumdaki Altunkalbur mesire alanında çevre düzenlenmesi - Son Dakika

Bitlis Belediyesi tarafından tarihi Altunkalbur mesire alanında çevre düzenlenmesi yapıldı.

Altunkalbur mesire alanı, yapılan çevre düzenlenmesiyle vatandaşların hizmetine açılacak.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkanı Tanğlay, gazetecilere, geçen yıl yapımına başladıkları mesire alanının sonuna yaklaştıklarını söyledi.

Tanğlay, "Geçen yıl buranın istinat duvarları ile enkazını aldık. Yaptığımız çalışmalarla güzel bir mesire alanı oluşturuyoruz. Aileler buraya gelip gezebilir, oturabilir. Güzel bir alan oluşturduk. Yol ve parke işlerini de bitirdikten sonra önümüzdeki hafta açılışını yapacağız." diye konuştu.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay da "Belediyenin yaptığı çok güzel bir yer. Eskiden kötü görünümdeydi. Sadece su vardı. Şimdi güzel bir mesire alanı oldu." dedi.