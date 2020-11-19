Atıl durumdaki bisikletler yenilenip, çocuklara dağıtılıyor - Son Dakika

Atıl durumdaki bisikletler yenilenip, çocuklara dağıtılıyor

19.11.2020 08:14
Atıl durumdaki bisikletler yenilenip, çocuklara dağıtılıyor, System.String[]

NİĞDE'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce başlatılan kampanyayla atıl bisikletler, tamir edildikten sonra ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılıyor.

NİĞDE'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce başlatılan kampanyayla atıl bisikletler, tamir edildikten sonra ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, "Kampanya başlayalı 2 gün olmasına rağmen 10'un üzerinde bisiklet geldi ve tamirleri yapılıyor. Bu bisikletler, tamirin ardından ihtiyaç sahibi çocuklarımıza dağıtılacak" dedi.

Bisikleti olmayan çocukları mutlu etmek için, 'Bisikletler yenilensin, mutluluk getirsin' sloganıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce başlatılan projeyle, eski bisikletler tamir edilerek, ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılıyor. İl Müdürlüğü'nde görevli bisiklet antrenörü Özcan Kodaz, atıl durumda olan ve tamire ihtiyaç duyulan bisikletleri tamir ediyor. Projeyle, Niğdeli çocukların bisiklet sporuna özendirilmeleri amaçlanıyor.

'ÇOCUKLARIMIZIN YÜZLERİNİ GÜLDÜRÜYORUZ'Amaçlarının, her yaştan vatandaşı sporla buluşturmak olduğunu kaydeden Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, "Bisiklet antrenörümüz, atölyemizde bulunan atıl ve tamire ihtiyaç duyulan bisikletleri tamir etmeye başlamıştı. Aklımıza gelen projeyle, bisikleti olmayan ihtiyaç sahibi kardeşlerimize bisiklet göndermek istedik. Atölyemizdeki tamir edilen bisikletleri, çocuklarımızı bisiklet sporuna özendirmek amacıyla göndermeye başladık. Çocuklarımızı sporla buluşturmanın dışında, yüzlerinin gülmesi de bizi mutlu ediyor" dedi.'DAĞITILAN BİSİKLETLERLE TUR YAPACAĞIZ'

Evlerinde atıl vaziyette bulunan bisikletleri getirmeleri için vatandaşlara çağrıda bulunan Ötgünlü, "Kampanyamız başlayalı 2 gün oldu. Çocukları sevindirmek isteyen vatandaşlarımız bize bisikletlerini ulaştırabiliyor. Eğer ulaştıramayacak durumdalarsa, biz de gidip teslim alabiliyoruz. Vatandaşlarımızın projeye ilgisi oldukça güzel. Şu ana kadar 10'un üzerinde bisiklet geldi ve tamirleri yapılıyor. Tamirleri bittiğinde de bu bisikletlerimiz, ihtiyaç sahibi çocuklarımıza ulaştırılacak. Hatta kampanya sonunda çocuklarımıza verilen bisikletlerle bir gezi turu yapmayı da planlıyoruz" diye konuştu.


Atıl durumdaki bisikletler yenilenip, çocuklara dağıtılıyor
Atıl durumdaki bisikletler yenilenip, çocuklara dağıtılıyor
Atıl durumdaki bisikletler yenilenip, çocuklara dağıtılıyor
Atıl durumdaki bisikletler yenilenip, çocuklara dağıtılıyor
Atıl durumdaki bisikletler yenilenip, çocuklara dağıtılıyor

Bisiklet, Niğde, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Atıl durumdaki bisikletler yenilenip, çocuklara dağıtılıyor - Son Dakika


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