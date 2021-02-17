Atıl durumdaki çuvallardan giysi tasarladılar - Son Dakika
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Atıl durumdaki çuvallardan giysi tasarladılar

Atıl durumdaki çuvallardan giysi tasarladılar

17.02.2021 17:21

ÇANKIRI'da üniversite öğrencilerinin çuvallardan yaptığı giysiler, sanal ortamda açılan sergiyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

ÇANKIRI'da üniversite öğrencilerinin çuvallardan yaptığı giysiler, sanal ortamda açılan sergiyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Arzu Evecen ve öğrencileri, atıl durumdaki çuvallardan giysi yaptı. Hazırlanan giysiler, 'Çuvalladık' isimli sergiyle internet üzerinden ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Öğretim üyesi Evecen, bazı öğrencilerinin pandemi ve maddi imkansızlıklar nedeniyle uygun kumaş ve malzeme temin edemediğini ve bu nedenle de çuvaldan giysi tasarlama fikrini geliştirdiğini söyledi.

Çuvaldan giysileri nasıl yaptıklarını anlatan Evecen, "Önce uygun çuvalları seçtik. Ardından drapaj tekniğiyle cansız mankenler üzerinde birçok giysi tasarımı, denemeleri yaptık. Uygun tasarımların taslağını oluşturduktan sonra yüzeylere dokuma, baskı tasarımları uygulayarak sonucunda bu yüzeyleri nihai giysi tasarımlarına dönüştürdük" dedi.Öğrencilerin de bu çalışmadan çok mutlu olduğunu ifade eden Evecen, "Hem dersimizin bir gereğini farklı öğretim materyalleriyle yerine getirmiş, hem de en az maliyetle yaratıcı tasarımlara imza atmış olduk. Tasarımlarımızı sergiye dönüştürdük. Sergimizin adına da 'Çuvalladık' dedik ve internet üzerinden sergilemeye başladık. Öğrencilerime başarılı çalışmalarından ötürü teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Atıl durumdaki çuvallardan giysi tasarladılar - Son Dakika


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