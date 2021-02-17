Atıl durumdaki çuvallardan giysi tasarladılar

ÇANKIRI'da üniversite öğrencilerinin çuvallardan yaptığı giysiler, sanal ortamda açılan sergiyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Arzu Evecen ve öğrencileri, atıl durumdaki çuvallardan giysi yaptı. Hazırlanan giysiler, 'Çuvalladık' isimli sergiyle internet üzerinden ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Öğretim üyesi Evecen, bazı öğrencilerinin pandemi ve maddi imkansızlıklar nedeniyle uygun kumaş ve malzeme temin edemediğini ve bu nedenle de çuvaldan giysi tasarlama fikrini geliştirdiğini söyledi.