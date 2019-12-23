Atıl durumdaki depoyu fabrikaya dönüştürüp 40 ülkeye ihracat yaptı - Son Dakika
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Atıl durumdaki depoyu fabrikaya dönüştürüp 40 ülkeye ihracat yaptı

6 saat önce

1995'te göç ettiği İstanbul'da bir atölyede çırak olarak işe başlayan Bülent Uğurlu, yıllar sonra memleketi Bitlis'e dönerek tekstil fabrikası kurdu.

Atıl durumdaki depoyu fabrikaya dönüştürüp 40 ülkeye ihracat yaptı, System.String[]

1995'te göç ettiği İstanbul'da bir atölyede çırak olarak işe başlayan Bülent Uğurlu, yıllar sonra memleketi Bitlis'e dönerek tekstil fabrikası kurdu.

İş bulamadığı için yıllar önce İstanbul'a giden Uğurlu, yıllarca tekstil fabrikasında çalıştıktan sonra üç yıl önce memleketi Bitlis'e dönerek kendi işini kurmaya karar verdi.

Aldığı devlet desteğiyle atıl durumdaki bir depoyu fabrikaya dönüştüren iş adamı, 200 kişiyi istihdam ettiği iş yerinde tekstil üretimine başladı.

Birçok ünlü markanın da üretimini yaptığı fabrikada başta Almanya, Fransa, İngiltere ve İsveç olmak üzere Avrupa ve Ortadoğu'dan 40 ülkeye ihracat yapmaya başlayan Uğurlu, hem kent hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

"Kente katkı sunuyoruz"

Uğurlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atıl durumdaki tekel deposunu onardıktan sonra tam donanımlı bir tekstil fabrikasına dönüştürdüğünü söyledi.

Fabrikanın istihdam ve ekonomiye katkı sağladığını anlatan Uğurlu, "İstanbul'dan gelerek kurduğumuz fabrikada 200 personel çalıştırıyoruz. Bitlis'e ciddi anlamda katkı sunuyoruz. Burada yaptığımız ürünleri 40 ülkeye ihraç ediyoruz." dedi.

"Bununla yetinmeyeceğiz"

Kentin genç ve çalışabilir bir nüfusa sahip olduğunu ifade eden Uğurlu, şunları kaydetti:

"İstihdamını yaptığımız personel çok kısa zamanda kalifiye hale geldi. Bununla yetinmeyerek daha da üstüne koyup planlarımızı bir şekilde devam ettirmek istiyoruz. Bitlis'te Organize Sanayi Bölgesi bulunuyor. Önümüzdeki yıl orada yeni yerimizi kurarak buradaki sayıyı iki katına çıkartacağız. Organize Sanayi Bölgesi bizim için olmazsa olmaz. Tüm tekstil alanlarının toplu bir yerde olması fayda sağlar."

İstanbul, İhracat, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:10 Kaynak: AA
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