Atıl durumdaki evde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Atıl durumdaki evde erkek cesedi bulundu

7 saat önce

ANTALYA'da madde bağımlıları tarafından mesken hale getirilen boş gecekonduda, Metehan Turhan (25) adlı gencin cansız bedeni bulundu.

Atıl durumdaki evde erkek cesedi bulundu, System.String[]

ANTALYA'da madde bağımlıları tarafından mesken hale getirilen boş gecekonduda, Metehan Turhan (25) adlı gencin cansız bedeni bulundu.

Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1170 Sokak'ta bulunan ve madde bağımlıları tarafından kullanılan boş gecekonduda, bir gencin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Metehan Turhan olduğu belirlenen gencin hayatını kaybettiğini tespit etti. Turhan'ın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Yeşildere, Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:52 Kaynak: DHA
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