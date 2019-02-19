Son Dakika Haberleri: Atıl Durumdaki Halı Sahada Toprak Kayması

Atıl Durumdaki Halı Sahada Toprak Kayması

45 dakika önce

Karabük'te atıl durumda bulunan bir halı sahanın zemininde toprak kayması meydana geldi.

Atıl Durumdaki Halı Sahada Toprak Kayması, System.String[]
Karabük'te atıl durumda bulunan bir halı sahanın zemininde toprak kayması meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesinde bulunan ve bir süredir kullanılmayan halı sahanın zemininde toprak kayması meydana geldi.

Sahanın kale kısmında çökmelerin oluşması üzerine belediye ve AFAD yetkilileri çevrede önlem aldı.

İncelemelerin ardından halı saha yetkililer tarafından mühürlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:43 Kaynak: AA

Kayabaşı, Karabük, Güncel
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