Atıl Durumdaki Halı Sahada Toprak Kayması

Karabük'te atıl durumda bulunan bir halı sahanın zemininde toprak kayması meydana geldi.

Karabük'te atıl durumda bulunan bir halı sahanın zemininde toprak kayması meydana geldi.



Alınan bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesinde bulunan ve bir süredir kullanılmayan halı sahanın zemininde toprak kayması meydana geldi.



Sahanın kale kısmında çökmelerin oluşması üzerine belediye ve AFAD yetkilileri çevrede önlem aldı.



İncelemelerin ardından halı saha yetkililer tarafından mühürlendi.

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