Son Dakika Haberleri: Atıl durumdaki kamu kurumunu soydular
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Atıl durumdaki kamu kurumunu soydular

1 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir süredir atıl durumda bulunan bir kamu kurumu kimliği belirsiz kişi veya kişilerce soyuldu.

Atıl durumdaki kamu kurumunu soydular, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir süredir atıl durumda bulunan bir kamu kurumu kimliği belirsiz kişi veya kişilerce soyuldu.

Edinilen bilgiye göre, Yediler Mahallesinde bulunan ve Sevgi Evlerinin tamamlanmasıyla boşaltılarak taşınma işlemi gerçekleştiren Saffet Şeker Kız Yurdu olarak bilinen kamu kurumu binası soyuldu. Binada maddi değeri olan çok sayıda eşya ve ekipmanı alan hırsızlık şüphelileri kayıplara karıştı. Olay üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri binaya giderek gerekli incelemelerini tamamladı. Hırsızlık olayı ile ilgili soruşturmanın devam ettiği ve hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi. - BİLECİK
Bozüyük, Bilecik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:02 Kaynak: İHA
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