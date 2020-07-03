Atıl durumdaki okul binalarının eğitime kazandırılması için protokol imzalandı
Develi'nin Sindelhöyük ve Şıhlı Mahallelerinde atıl durumda olan okul binalarında kültür, sosyal ve sportif faaliyetler yürütülmesi, binaların yeniden kullanılabilir hale gelmesi için Develi Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında başkanlık makamında protokol imzalandı.
Develi'nin Sindelhöyük ve Şıhlı Mahallelerinde atıl durumda olan okul binalarında kültür, sosyal ve sportif faaliyetler yürütülmesi, binaların yeniden kullanılabilir hale gelmesi için Develi Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında başkanlık makamında protokol imzalandı.
Gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine imkan sağlayacak şekilde tadilat yapılması için hayırsever Develililerin de yardım ve desteklerini talep edeceklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Develililer olarak bizler her daim eğitimin en büyük destekçisi olduk ve olmaya da devam edeceğiz. İnşallah imzaladığımız bu protokolle hayırsever hemşehrilerimizin de desteğini alarak Sindelhöyük ve Şıhlı Mahallelerimizdeki atıl durumdaki okul binalarımızı yeniden canlandırarak, oraları yeniden daha güzel eğitimlerin verileceği kompleks haline dönüştürmenin gayreti içerisinde olacağız. Bu hususta özveri ile emek yürüten Milli Eğitim Müdürümüz Murat Toprak'a teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" açıklamalarında bulundu. Eğitim camiası olarak Cabbar Başkanın her zaman olduğu gibi bu projeye de büyük destek verdiğini belirten Milli Eğitim Müdürü Toprak "Başkanımız her zaman olduğu gibi bu projeye de büyük ilgi gösterdi. İnşallah şimdilik iki mahallemizde başlayacak bu projemizi daha da yaygınlaştırıp tüm atıl durumdaki okul binalarımızı birer eğitim kompleksine dönüştürmeyi hedefliyoruz. Develimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 16:13 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Atıl durumdaki okul binalarının eğitime kazandırılması için protokol imzalandı - Son Dakika
Son Dakika 17:18 Şeyma'yı öldüren babası hakim karşısına çıktı: Müstehcen sitelere girdiğimde kızıma ait fotoğraflar, videolar gördüm 16:40 2 çocuk babası, evinin önünde otururken silahlı saldırıda hayatını kaybetti 15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor 15:32 Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu 14:55 Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:28 Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 10:25 Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı 10:19 Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş 09:57 Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti 09:26 Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor 09:13 Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!