Atıl durumdaki paletler sokak hayvanlarına yuva oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Atıl durumdaki paletler sokak hayvanlarına yuva oldu - Son Dakika

Atıl durumdaki paletler sokak hayvanlarına yuva oldu

6 saat önce

Van'ın Edremit Belediyesi ile Ahbap Derneği üyelerince yürütülen çalışma kapsamında atıl durumdaki paletler, sokak hayvanları için yuvaya dönüştürüldü.

Atıl durumdaki paletler sokak hayvanlarına yuva oldu, System.String[]

Van'ın Edremit Belediyesi ile Ahbap Derneği üyelerince yürütülen çalışma kapsamında atıl durumdaki paletler, sokak hayvanları için yuvaya dönüştürüldü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ahbap Derneği üyeleri ile belediye görevlileri dondurucu soğuklarda sokak hayvanlarına barınabilecekleri alanlar oluşturmak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda görevliler tarafından toplanan atıl durumdaki paletler, belediyenin desteğiyle marangoz atölyesinde sokak hayvanları için kulübe haline getirildi.

Kulübeleri Esentepe Mahallesi'nde belirlenen noktalara yerleştiren belediye ekipleri ile dernek üyeleri, hayvanlar için yem de bıraktı.

Ahbap Derneği Van Çevre Kurulu Başkanı Mihriban Balta, Edremit Belediyesinin sokak hayvanları konusunda duyarlı çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi.

Belediyeyle ortak bir çalışmaya imza attıklarını belirten Balta, "Belediyenin destekleriyle bugün yuvalarımızı sokak hayvanlarımız için belirli noktalara bıraktık. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'a, sokak hayvanlarına ve bizlere sunduğu desteklerden dolayı teşekkür ederim." dedi.

Edremit Belediyesi, Edremit, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'da meydana gelen iki büyük deprem sonrası Özpınar Mahallesi'nde sağlam ev kalmadı
Koronavirüs nedeniyle Türkiye-İran arasındaki tren seferleri durduruldu 8 kişinin hayatını kaybettiği deprem bölgesi havadan görüntülendi İran'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha! Van ve çevre illerde de hissedildi

Son Dakika Haberleri
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı
19:40 Setlere yeniden dönen Arda hatalarından pişman oldu: Artık eskisi gibi olacağım
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 21:08:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Atıl durumdaki paletler sokak hayvanlarına yuva oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]