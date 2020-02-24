Atıl durumdaki paletler sokak hayvanlarına yuva oldu - Son Dakika

Van'ın Edremit Belediyesi ile Ahbap Derneği üyelerince yürütülen çalışma kapsamında atıl durumdaki paletler, sokak hayvanları için yuvaya dönüştürüldü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ahbap Derneği üyeleri ile belediye görevlileri dondurucu soğuklarda sokak hayvanlarına barınabilecekleri alanlar oluşturmak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda görevliler tarafından toplanan atıl durumdaki paletler, belediyenin desteğiyle marangoz atölyesinde sokak hayvanları için kulübe haline getirildi.

Kulübeleri Esentepe Mahallesi'nde belirlenen noktalara yerleştiren belediye ekipleri ile dernek üyeleri, hayvanlar için yem de bıraktı.

Ahbap Derneği Van Çevre Kurulu Başkanı Mihriban Balta, Edremit Belediyesinin sokak hayvanları konusunda duyarlı çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi.

Belediyeyle ortak bir çalışmaya imza attıklarını belirten Balta, "Belediyenin destekleriyle bugün yuvalarımızı sokak hayvanlarımız için belirli noktalara bıraktık. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'a, sokak hayvanlarına ve bizlere sunduğu desteklerden dolayı teşekkür ederim." dedi.