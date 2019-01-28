Son Dakika Haberleri: Atıl Durumdaki Pazar Alanı Parka Dönüşüyor

Atıl Durumdaki Pazar Alanı Parka Dönüşüyor

2 saat önce

Osmangazi Belediyesi, Çekirge Mahallesi'nde atıl vaziyette duran eski pazar alanını modern bir parka dönüştürüyor.

Atıl Durumdaki Pazar Alanı Parka Dönüşüyor, System.String[]
Osmangazi Belediyesi, Çekirge Mahallesi'nde atıl vaziyette duran eski pazar alanını modern bir parka dönüştürüyor. İnşa edilecek park, mahalleye nefes aldırırken, vatandaşların da bir araya gelmesine imkan sunacak.

2018 yılında 92 bin 590 metrekarelik alana 39 park ve 61 bin metrekarelik yeşil alan kazandıran Osmangazi Belediyesi, 2019 yılında da ilçenin dört bir yanında park ve yeşil alanlar oluşturmaya devam ediyor. Çekirge Mahallesi'nde pazar alanı olarak kullanılan ancak zaman içerisinde pazarcı esnafının başka noktalardaki pazar yerlerini tercih etmesiyle birlikte atıl vaziyette kalan alanı parka dönüştürüyor. Pazar alanı ile birlikte bölgede yer alan eski basketbol sahasını da yıkarak yaklaşık bin metrekarelik bir alan elde edecek olan Osmangazi Belediyesi, içerisinde çocuk oyun grupları, dinlenme noktaları ve yürüyüş yollarının yer aldığı modern bir park inşa edecek. Ayrıca yıkılan basketbol sahasının yerine yeni bir basketbol sahası da inşa edilecek.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, park inşa edilecek olan bölgeyi gezerek proje hakkında bilgiler verdi. Dündar, "Çekirge Mahallemiz'deki mevcut pazar alanı, yokuş bir bölgede bulunduğundan ve de yollarının dar olmasından dolayı pazarcı esnafı tarafından tercih edilmeyen bir nokta haline geldi. Pazar alanı esnaf tarafından kullanılmayınca atıl vaziyette kaldı. Osmangazi Belediyesi olarak bu alanı düzenleyerek park haline getiriyoruz. Mahalleye nefes aldıran güzel bir mekan ortaya çıkmış olacak. Park inşası için çalışmalarımızı başlattık. Çekirge Mahallemiz'e hayırlı olsun" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:52 Kaynak: İHA

basketbol, Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Milyon Suriyelinin Kendi Topraklarına Gönderileceğini Açıkladı Venezuela Lideri Maduro'yu Koruması İçin Özel Tim Gönderdiği İddia Edilen Rusya'dan Açıklama

Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği İddia Edilen Ünlü Oyuncu Deniz Çakır İçin Karar Verildi Ankara'da 5 Suriyelinin Öldüğü Yangınla İlgili Soruşturmada 3 Kişi Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 17:52:29. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atıl Durumdaki Pazar Alanı Parka Dönüşüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]