Atıl durumdaki Pekmez Fabrikası yeniden üretime geçiyor - Son Dakika

Atıl durumdaki Pekmez Fabrikası yeniden üretime geçiyor

21.10.2020 12:19

- Atıl durumdaki Pekmez Fabrikası yeniden üretime geçiyor Erzurum'un Olur ilçesi Ormanağzı Mahallesi'nde 2011 yılında muhtarlığa yapılan pekmez fabrikası Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından yeniden aktif hale getiriliyor.

- Atıl durumdaki Pekmez Fabrikası yeniden üretime geçiyor

ERZURUM - Erzurum'un Olur ilçesi Ormanağzı Mahallesi'nde 2011 yılında muhtarlığa yapılan pekmez fabrikası Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından yeniden aktif hale getiriliyor.

2011 yılında Ormanağzı Mahallesinde yapılan pekmez fabrikası kullanılmadan 9 yıldır atıl durumda beklerken Erzurum Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nce yeniden hizmete sokulacak.

Erzurum Müsiad Başkanı Fuat Demir ve Yönetim Kurulu üyeleri Olur Kaymakamı İlker Eken ve Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan'ı ziyaret ederek fabrikayı hayata geçirmek için gerekli görüşmelerde bulundular. Daha sonra Gümüşhane Müsiad Başkanı Pestil Üreticisi Abdulbaki Kara ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek Pestil fabrikasını ve meyve suyu fabrikasında incelemelerde bulunarak bilgiler aldı.

Başkan Fuat Demir, Olur Ormanağzı'nda ki Pekmez Fabrikasını faaliyete geçirmek için destekleri istediği Gümüşhane Müsiad Başkanı Kara fabrikanın işletile bilmesi için her türlü desteği vereceğini söyledi. Demir, "Olurdaki Fabrikada üretilecek olan pekmez, pestil ve köme ve meyve suyunun alım garantisini veriyoruz" dedi.

Olur Kaymamı İlker Eken ise, "Olur Kaymakamlığımızca Ormanağzı Mahalle Muhtarlığına yapılan Pekmez fabrikasının yeniden faaliyete geçmesi ve fabrikayı atıl durumdan kurtarılması ekonomiye katkı sağlayacağı için çok mutluyum. İnşallah en kısa zamanda Fabrikamız üretime geçer" dedi.

Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan da "Mahallemizdeki Pekmez fabrikasının çok amaçlı olarak faaliyete geçmesi ve isdihdama ilçe ekonomisine katkı sağlayacağı için Erzurum ve Gümüşhane Müsiad Başkanlarına ve yönetim kurulu üyelerine sonsuz teşekkür ederim" dedi.

Erzurum Müsiad Başkanı Fuat Demir, "Olur Ormanağzı Mahallesi dut pekmezi fabrikasını ziyaret ettik yöremizde markalaşmış ve markalaşmaya aday ürünlerimizi pazara sürme konusunda ciddi projeler hazırlıyoruz. Bu vesile ile Olur ilçemiz Ormanağzı Mahallesinde üretilen coğrafi işareti olan Karnavas dut pekmezi fabrikasının yatırımını Olur Kaymakamlığı Gümüşhane Müsiad ve Erzurum Müsiad olarak ortak bir proje yapıyoruz. Allah nasip ederse Baharda bu fabrikayı teslim alıp bu bölgedeki bütün dutları alarak pekmez üretmeye başlayacağız. Amacımız ekonomiye, istihdama hem de bölge insanına faydalı olabilmek için Erzurum'un bütün ilçelerindeki markalaşmış yada markalaşma yolundaki bütün ürünleri pazara sürmeye sürmek için çaba sarf ediyoruz" dedi.

Atıl durumdaki Pekmez Fabrikası yeniden üretime geçiyor
Atıl durumdaki Pekmez Fabrikası yeniden üretime geçiyor
Atıl durumdaki Pekmez Fabrikası yeniden üretime geçiyor
Atıl durumdaki Pekmez Fabrikası yeniden üretime geçiyor

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Fuat Demir, Gümüşhane, Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Atıl durumdaki Pekmez Fabrikası yeniden üretime geçiyor - Son Dakika Ekonomi

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