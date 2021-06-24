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Atıl durumdaki prefabrik okul binası, kırsal mahalledeki öğrencilerin yeni eğitim yuvası oldu - Son Dakika

Atıl durumdaki prefabrik okul binası, kırsal mahalledeki öğrencilerin yeni eğitim yuvası oldu

24.06.2021 10:58
Atıl durumdaki prefabrik okul binası, kırsal mahalledeki öğrencilerin yeni eğitim yuvası oldu, System.String[]

Van'ın Muradiye ilçesinde atıl durumda olan prefabrik okul binası, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve öğretmenlerin girişimiyle başka bir mahalledeki öğrenciler için yeni bir eğitim yuvasına dönüştürüldü.

Van'ın Muradiye ilçesinde atıl durumda olan prefabrik okul binası, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve öğretmenlerin girişimiyle başka bir mahalledeki öğrenciler için yeni bir eğitim yuvasına dönüştürüldü.

Çaldıran ilçesinde 1976 yılında yaşanan ve büyük yıkıma neden olan 7 büyüklüğündeki depremin ardından Muradiye'ye bağlı Yenişehir Mahallesi'ne inşa edilen prefabrik binanın zaman içinde ihtiyacı karşılayamaması nedeniyle okulun bahçesine 32 derslikli yeni bir bina inşa edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı "Sıfır Atık Projesi" kapsamında kullanılmayan eski binanın, başka bir yerde değerlendirilmesine karar verdi.

Bunun üzerine 2 dersliği bulunan ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Beydağı İlkokulu öğretmenleri, söz konusu binanın mahallelerine taşınmasını talep etti.

Girişimler sonucu yerinden özenle sökülen binanın parçalarının Beydağı İlkokulunun bahçesinde birleştirilmesiyle mahalleye 4 derslikli yeni bir okul binası kazandırıldı.

Çalışmaların her aşamasında yer alan öğretmenler, okulun camlarını, duvarlarını ve yerlerini temizleyip, gerekli düzenlemeleri yaptı.

"Güzel bir eser ortaya çıktı"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, AA muhabirine, Beydağı İlkokulunda daha önce 2 dersliğin bulunduğunu ve 4 derslikli yeni bir binaya ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Derslik sayısının yetersizliği nedeniyle öğrencilerin ikili eğitim gördüğünü, bunun da zaman zaman sıkıntılara yol açtığını anlatan Zorlu, şöyle konuştu:

"Prefabrik okulumuzdan elde ettiğimiz malzemelerle Beydağı İlkokulumuza 4 derslikli bina kazandırdık. Bu sayede öğrencilerimiz ikili eğitimden kurtuldu. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz artık daha rahat ortamlarda ders yapacak. Çocuklarımızın duyduğu mutluluğu yüzlerinden okuyabiliyoruz. Biz de onların mutluluğuna ortak oluyoruz. 2 ay gibi kısa sürede bu çalışmaları tamamladık. Öğretmenlerimiz binanın inşaatından temizliğine, sınıfların düzenlenmesine kadar her aşamada görev alarak büyük çaba gösterdiler. El birliğiyle yaptığımız çalışma sonucu güzel bir eser ortaya çıktı."

"Öğrencilerin gelişimine katkı sunacak"

Öğretmenlerden Fatma Çekinkaya ise 3 yıldır okulda görev yaptığını belirterek, "Daha önce okulumuzda ikili öğretim yapılıyordu. Bu da onlar açısından belli zorluklarla sebep oluyordu. Sabah erken gelmek zorunda kalıyorlardı. Hem akademik olarak hem fiziksel açıdan zorlanıyorlardı. Prefabrik binanın okulumuza kazandırılmasıyla öğrenciler normal eğitime geçti. Bu da onların gelişimleri, akademik başarılarının artması açısından önemli bir ilerleme sağlayacak. Bu projenin hayata geçirilmesine destek veren herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Matematik öğretmeni Çağla Akbıyık da öğrencilerin başarısı ve refahı için ellerinden gelenin fazlasını yapmaya her zaman hazır olduklarını vurguladı.

Bu amaçla prefabrik binanın okula kazandırılmasından büyük mutluluk duyduklarını aktaran Akbıyık, "Okulumuzu temizledik, camlarını, yerlerini sildik. Hijyen kurallarına uygun olarak eğitim ve öğretime hazır hale getirdik. Emeği geçen herkese minnettarız." dedi.

Öğrenciler de yeni okulun yapılmasından duydukları mutluluğu dile getirerek, kendileri için çaba gösteren öğretmenlerine teşekkür etti.

milli eğitim bakanlığı, Prefabrik, Hisarcık, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atıl durumdaki prefabrik okul binası, kırsal mahalledeki öğrencilerin yeni eğitim yuvası oldu - Son Dakika


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